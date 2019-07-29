OneWeb снова не получила российских частот

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала британской спутниковой системе OneWeb в выделении частот в РФ, рассказал “Ъ” замминистра связи Олег Иванов. По словам чиновника, все члены госкомиссии выступили против. Из повестки к заседанию следует, что рассматривался вопрос о выделении компании частот в диапазонах, используемых для спутниковой радиосвязи и спутникового ТВ. В ГКРЧ входят представители Роскомнадзора, Минобороны, Федеральной службы охраны, Роскосмоса и др.

OneWeb — планируемая британская группировка из большого количества спутников, которая, как ожидается, с помощью технологий мобильной спутниковой связи в 2019 году сумеет обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет пользователей по всему миру за счёт полного охвата поверхности Земли. В начале 2018 года компания получила от ГКРЧ первый отказ в предоставлении частот. Отказ связан с созданием отечественной системы «Экспресс-РВ», которую разрабатывает госпредприятие «Космическая связь». Речь идёт о четырех спутниках на высокоэллиптической орбите, которые обеспечат связью районы Арктики. Угрозу национальной безопасности в спутниковой системе OneWeb осенью прошлого года увидело ФСБ. Силовики считают, что её можно использовать для разведки.

OneWeb не пускают на российскую орбиту

// Зарубежная спутниковая система не получила частотhttps://t.co/YwUw62dItG — Коммерсантъ (@kommersant) July 29, 2019

Решение ГКРЧ было ожидаемым, силовые ведомства не хотят появления интернет-провайдера, которого будет сложно контролировать, полагает глава Momentus Михаил Кокорич. Пропуск трафика через наземные станции сопряжения не устраивает силовиков, так как архитектура системы не дает достаточного контроля, уверен он. Также, добавляет эксперт, ФСБ может опасаться распространения абонентских станций, что в свою очередь дает, с точки зрения властей, возможность использования системы для иностранной разведки.

Вероятно, OneWeb не выполнила требований властей, которые обеспечили бы легализацию ее деятельности в России, предполагает гендиректор ООО «Небо ГК» Вячеслав Камнев. Но российские пользователи ничего не потеряют, подобные услуги смогут оказывать отечественные компании, уверен он.

Так, по нацпрограмме «Цифровая экономика» к 2024 году должна быть введена в эксплуатацию высокоэллиптическая орбитальная группировка «Экспресс-РВ», вопрос выделения частот для которой уже решен, напоминает господин Камнев. Проект должен стать одним из ключевых элементов создания многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Сфера», анонсированной президентом Владимиром Путиным на прямой линии в июне 2018 года.

Недавно OneWeb подтвердила возможность предоставлять высокоскоростные услуги по доставке интернета из космоса с малой задержкой. Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем. Результат испытаний превзошел все ожидания, показав значения, которые недосягаемы даже для некоторых обычных интернет-провайдеров.

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