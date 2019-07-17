OneWeb показал рекордно высокую скорость спутникового интернета

Компания OneWeb, занимающаяся коммуникациями, опубликовала отчет о первом испытании собственного космического интернета. Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем. Результат испытаний превзошел все ожидания, показав значения, которые недосягаемы даже для некоторых обычных интернет-провайдеров.

«OneWeb, чья миссия состоит в том, чтобы обеспечить доступ к Интернету везде для всех, — говорится на сайте компании, — рада объявить об успешном испытании своих шести спутников на низкой околоземной орбите. Все спутники предоставляют высокоскоростные услуги со скоростью более 400 Мбит/с, что обеспечивает самую быструю потоковую передачу видео в реальном времени в формате Full HD из космоса. Испытания, которые проводились в Сеуле (Южная Корея), представляют собой наиболее значительную демонстрацию спутниковой группировки OneWeb на сегодняшний день, доказывая ее способность обеспечивать превосходную широкополосную связь в любой точке планеты».

При той скорости, которую озвучивает в своём отчете компания, пинг составил не более 40 мс. Учитывая, что сейчас на орбите находится лишь 6 спутников из нескольких сотен запланированных, вполне вероятно, что в дальнейшем как скорость работы, так и надежность интернет-соединения будет только увеличиваться. Начиная с 4 квартала 2019 компания OneWeb планирует выпускать на орбиту по 30 спутников ежемесячно, а к 2021 году планируется уже выстроить полноценную структуру из 650 спутников. При возникновении повышенного спроса их количество может быть увеличено до 1980.

По словам OneWeb, пользователи в дальнейшем смогут рассчитывать на стабильное интернет-соединение со скоростью более 100 Мбит/с, а на пике — до 500 Мбит/с, со временем задержки 25-35 мс.

Основным конкурентом британской компании является американская SpaceX. Детище Илона Маска уже вывело на орбиту 60 спутников, но так публично и не отчиталось о результатах тестирования.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за ввозом спутникового оборудования в Россию, поскольку, по мнению авторов документа, неконтролируемый ввоз и использование абонентских терминалов, а также зарубежных спутниковых систем связи и доступа в Сеть якобы представляют угрозу для нацбезопасности России. Минцифры, в свою очередь, предлагает ввести административную ответственность за нарушение правил использования таких сетей, в том числе для российских операторов. Для юрлиц он может составить до 1 млн рублей.

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