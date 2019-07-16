Миллионый штраф за неправильное использование иностранных спутниковых сетей связи

Недавно закончилось общественное обсуждение проекта федерального закона Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Документ направлен на установление административной ответственности за нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1194.

Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ новой статьей 13.41 следующего содержания:

«Нарушение правил использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, в том числе неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную систему подвижной персональной спутниковой связи, обязанности по формированию российского сегмента такой системы и обеспечению управления этим сегментом с территории Российской Федерации, и обязанности по пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории Российской Федерации, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей;

на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей».

.

Напомним, недавно Госдумой в I чтении был принят законопроект авторства сенаторов Клишаса и Боковой, в соответствии с которым ввозить в Россию абонентские терминалы подвижной спутниковой и фиксированной спутниковой службы и абонентские наземные станции смогут только операторы связи. По мнению сенаторов, данная мера поможет предотвратить угрозы национальной безопасности, обусловленные неконтролируемым ввозом абонентских терминалов и использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в Интернет.

.



.