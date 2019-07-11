Законопроект о контроле за ввозом спутникового интернет-оборудования прошел I чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект №586665-7 «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона «О связи»», авторами которого выступили члены Совета Федерации Л.Бокова, А.Клишас, И.Морозов, В.Джабаров, а также депутат А.Выборный. В виду того, что лицензию на оказание услуг подвижной спутниковой связи может получить только российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, документ, по мнению авторов, будет «способствовать предотвращению угроз национальной безопасности, обусловленных неконтролируемым ввозом абонентских терминалов и использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в сеть «Интернет»».

Законопроект вносит в статью статью 71 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» поправку, согласно которой соответствующее оборудование должно будет ввозиться только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи и осуществляющими в установленном порядке эксплуатацию сетей связи, в которых ввозимые радиоэлектронные средства будут применяться.

Ранее Правительство России согласилось с вышесказанными доводами авторов, а также что это «не создаст существенных ограничений для операторов спутниковой связи» и «не повлечет за собой дополнительных расходов федерального бюджета», поэтому поддержало законопроект.

Совет Госдумы постановил принять документ в первом чтении, а поправки к нему обязаны появиться в тридцатидневный срок с момента принятия им соответствующего постановления. Комитету Госдумы по инфополитике поручено доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение во втором чтении.

Примечательно, что практически идентичный законопроект выкладывало на общественное обсуждение в ноябре прошлого года Минцифры, но он так и застрял на этапе независимой антикоррупционной экспертизы.

Перед голосованием с докладом выступила Людмила Бокова, которая несколько раз подчеркнула, что «закон направлен на безопасность». Кроме этого авторы законопроекта считают — он «поможет диверсифицировать каналы поставки такого оборудования и поддержать отечественного производителя».

На вопрос, как будет контролироваться применение новых законов, какими новыми правовыми актами он обрастет, Бокова заверила — данное направление будет развиваться так, чтоб оно работало, с подзаконными актами проблем нет уже сейчас — Правительство ранее зафиксировало в ряде постановлений механизм из принятия. А «90-ый федеральный закон» определяет описание регулирования трафика. Всё это вместе обяжет поставщиков [оборудования] соблюдать требования российского законодательства — они будут заключать договоры или легализовать свою деятельность другим образом, согласно российским законам.

Бокова заверила, что этот закон обговаривался с операторами связи, как и все механизмы его внедрения: «Мы должны быть уверены, что вся эта система безопасно работает».

С достаточно мягкой критикой выступил представитель «Справедливой России» Олег Нилов, который заявил, что в наше время тайна переписки и связи не могут быть гарантированы никому, и сервисы, которые умудряются скрывать от властей хоть какие-то данные, считаются заслуживающими внимания у пользователей. В то же время, силовым органам, также сказал депутат, необходимо контролировать переписку и деятельность россиян в интернете ради безопасности, однако «все ли они [представители силовиков] — люди с чистыми руками и чистым сердцем?». По мнению Нилова, сейчас остро стоит проблема неправомерного использования данных и переписки пользователей некоторыми силовиками, «милициардерами», наживающимися на этих материалах. Вместе с принятием подобных законов, считает справоросс, необходимо приравнять подобные преступления к госизмене и даже давать высшую меру наказания. На столь противоречивый спич Нилова также не прозвучало внятного ответа, и в итоге обсуждение прошло без особых словесных баталий.

Законопроект был принял абсолютным большинством голосов:

Примечательно, что на днях стало известно, что в Россию могут допустить британского оператора OneWeb, в планах которого — обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру. Вопрос о сотрудничестве с британским оператором государственная комиссия по радиочастотам рассмотрит на заседании в конце июля. Отметим, что данный вопрос должны были рассмотреть еще в прошлом году, однако против прихода компании выступила ФСБ, так как посчитала, что нет гарантий того, что система не носит разведывательный характер и не создаст дополнительную конкуренцию операторам связи России.

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