Суд разрешил несертифицированное оборудование для «пакета Яровой»

Арбитражный суд Краснодарского края отказал интернет-провайдеру из Ейска ООО «Фирма Связь» в оспаривании предписания управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу об устранении нарушений, следует из судебной картотеки. Как установило ведомство, истец не выполняет требования по внедрению технических средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), говорится в определении суда. Компания позже решит, будет ли она его оспаривать, уточнил гендиректор «Фирмы Связь» Сергей Субоч. Представитель Роскомнадзора отказался комментировать эту ситуацию «Коммерсанту».

Проверку «Фирмы Связь» инициировало управление ФСБ (УФСБ) по Краснодарскому краю, следует из материалов дела. В феврале оно передало в местный Роскомнадзор информацию о том, что у «Фирмы Связь» нет действующих планов и актов по вводу в эксплуатацию оборудования СОРМ. За этим последовала внеплановая проверка, в ходе которой сотрудники Роскомнадзора также не получили таких документов.

«Фирма Связь» настаивала, что принимала все зависящие от нее меры, в частности, неоднократно направляла в УФСБ планы внедрения СОРМ с привязкой сроков к дате сертификации оборудования, которые служба не приняла. У контролирующего органа было достаточно оснований для вынесения предписания, решил суд.

Провайдер готов исполнять требования, но указывает на отсутствие сертифицированного оборудования, которое ФСБ требует устанавливать.

«Нам предлагают вложиться в системы хранения, которые, возможно, будут позже сертифицированы, но мы попадали в подобную ситуацию с реализацией требований по СОРМ-2 (перехват интернет-трафика и телефонных переговоров) и СОРМ-3 (сбор и долговременное хранение информации со всех видов связи). Мы потратили деньги, а оборудование СОРМ-3 до сих пор не сертифицировано», – пояснил директор компании Сергей Субоч.

Закон «О связи» прямо запрещает устанавливать несертифицированное оборудование, настаивает Сергей Субоч. Суд же указал, что отсутствие сертификации — не основание для освобождения от ответственности, так как до получения сертификатов операторы связи могут исполнять требования подзаконных актов к «закону Яровой» с помощью опытных образцов при соблюдении требований ФСБ.

«Мы храним информацию в течение трех лет — кто куда ходил, на какие сайты. В «пакете Яровой» мы должны хранить всю информацию, все, что человек скачивал»,— поясняет он.

Согласно полученным коммерческим предложениям, затраты на реализацию «пакета Яровой» должны составить 8–17 млн руб., отмечает он, еще 30% этой суммы потребуется на последующее расширение хранилищ. «Откуда мы эти деньги возьмем? Естественно, из развития, из инвестпроектов. Это безопасность государства, я надеюсь, но для бизнеса это обуза»,— рассуждает Субоч.

Минцифры известно о проблеме, сертифицированного оборудования для «пакета Яровой» действительно пока нет, ранее сообщал источник в министерстве. «Хотя формально местные управления ФСБ и Роскомнадзора действуют в рамках закона, мы считаем, что неправильно наказывать операторов за законодательные лакуны»,— отметил он.

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