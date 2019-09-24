Роскомнадзор устанавливает «суверенный DPI»

Пилотный проект Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете закончится в середине октября. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума «Спектр-2019» глава ведомства Александр Жаров.

Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров. Он пояснил, что эксперимент идет в разных вариациях тестирования — от лабораторных до полевых:

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать. Тестировать его мы будем, как и говорили всегда, в тесном сотрудничестве с операторами связи осторожно, <…> то есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах».

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По его словам, речь идет о проведении теста в одном регионе РФ. Информация, о каком именно субъекте идет речь, не разглашается. Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о тестировании некоего «суверенного DPI» в Тюменской области, но небольшие операторы заявили, что никакого оборудования им РКН не предоставлял, а местные жители никаких изменений в работе Telegram, на блокировку которого в основном этот тест был рассчитан, не заметили.

По словам Жарова, в конце сентября начнется тестирование этого оборудования, которое завершится к ноябрю.

Опять в эфире Роскомнадзор. Ведомство начало устанавливать на сетях провайдеров оборудование для изоляции Рунета. По словам Жарова, в конце сентября начнется его тестирование, которое завершится к ноябрю. Так что готовьтесь к проблемам с инетом pic.twitter.com/x1JPVdBldt — Лентач (@oldLentach) September 24, 2019

Роскомнадзор начал устанавливать DPI под собственным управлением у всех операторов:https://t.co/C36Sk8LVFf Это даст возможность блокировать ресурсы не только по IP и доменам, но и по протоколам. — Vladislav (@unkn0wnerror) September 24, 2019

«‘Это даст возможность блокировать ресурсы не только по IP и доменам, но и по протоколам’ — звучит громко…», — замечает канал FSCP.

Жаров также отметил, что тестирование будет производиться на оборудовании одного производителя, который полностью прошел стендовые испытания.

«Сейчас на стенде идет эксперимент еще с двумя производителями. Просто те требования, которые предъявлялись к оборудованию, не все производители успели выполнить в те сроки. Сейчас еще два подходят к тому, чтобы пройти эксперимент на стенде. И я приветствую это, поскольку в конкуренции рождается истина», — добавил Жаров.

«А как же буква закона? — спрашивает канал «Телеком-ревью». — Принятие подзаконных актов (на текущий день принято только 4 акта из 28), проведение закупки на оборудование, сертификация оборудования (использование несертифицированных средств связи влечет наложение административного штрафа)».

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