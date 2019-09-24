Суд отменил штраф архангельской пенсионерке за неуважение к власти

Архангельский областной суд отменил штраф в 30 тыс. руб. архангельской пенсионерке Елене Макаровой, которую районный суд оштрафовал за «неуважение» к судьям и полицейским. Об этом сообщил в своём Telegram канале глава «Агоры» Павел Чиков, а также подтвердил изданию «7×7» адвокат Макаровой Станислав Селезнёв (также — «Агора»).

Пенсионерка резко высказалась в комментарии под видеороликом в соцсети о сотрудниках полиции и судьях, которые задерживали и штрафовали участников несанкционированной акции протеста против строительства мусорного полигона на Шиесе в начале апреля текущего года.

«Дело о неуважении к власти прекращено. Это 16 аналогичное прекращенное дело и 8 в копилке адвокатов «Агоры». На фото — выдержка из экспертизы, выполненной Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова по поручению Архангельского областного суда», — также сообщает Чиков:

Протокол об административном нарушении на Макарову был составлен в конце мая. В суде первой инстанции она ссылалась на то, что никого не хотела оскорбить, а лишь высказывала своё мнение, когда написала в комментариях группы «Поморье — не помойка» во ВКонтакте «Они совсем оборзели! Полное незнание законов или, что хуже, — полное беззаконие». Но суд усмотрел в комментарии Макаровой оскорбление власти и оштрафовал её на 30 тысяч рублей. По мнению суда, доказательство «неприличности формы высказывания» женщины доказывается протоколом и актом наблюдения страницы в интернете.

«Очевидно то, что весь закон «О неуважении к власти» (части 3–5 статьи 20.1 КоАП РФ) в принципе не соответствует сложившейся международной практике, — считает адвокат Селезнёв. — Привлечение к ответственности за политическое высказывание, пусть даже в жесткой или шокирующей форме, является нарушением права на свободу выражения мнений. Самое лучшее, что может произойти с этим законом, — это прекращение ВСЕХ дел, возбужденных по части 3 статьи 20.1. Формулировки закона неконкретны, размер санкций носит явно репрессивный характер. Появление закона «о защите величества» в 2019 году является нонсенсом».

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