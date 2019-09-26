На импортозаместитель Википедии потратят 1,7 млрд рублей

Разработаны правила выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия». Сумма в 1,7 млрд. рублей, разбитая на несколько лет, пойдет на создание портала, аренду помещений, зарплаты специалистов и подписки на литературу.

С проектом по финансированию БРЭ можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, размер субсидии ОАО «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала составит более 684 млн рублей, в 2021 — 833 млн рублей, а в 2022 — 169 млн рублей.

Сам же законопроект об «импортозамещённой» онлайн-энциклопедии разработало в июле этого года Минцифры и выложилио на общественное обсуждение документ о правилах выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» для создания и функционирования общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Судя по всему, проект «Большой российской энциклопедия» выходит на заключительный этап. Печатный вариант энциклопедии издавался с 2004 по 2017 год и в него вошли 37 томов и более 80 тысяч статей. Как сказано на самой Википедии, планы создания онлайн-версии БРЭ появились ещё в 2004 году. В настоящий момент онлайн-версия БРЭ находится на сайте bigenc.ru

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Если кому-то интересно, на Русскую Википедию и др. проекты Викимедиа в РФ за 8 месяцев 2019 года из 90 миллионов читателей пожертвовали деньги лишь 218 человек на общую сумму 43,2 тыс руб. https://t.co/78sI9GnXmN https://t.co/lAl0gKHgNS — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) September 26, 2019



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