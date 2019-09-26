26.09.2019

На импортозаместитель Википедии потратят 1,7 млрд рублей

Из госбюджета готовы выделить серьёзную сумму на создание и обеспечение онлайн-работы «Большой российской энциклопедии»

enciklopedia putin  

Разработаны правила выделения субсидий издательству «Большая Российская энциклопедия». Сумма в 1,7 млрд. рублей, разбитая на несколько лет, пойдет на создание портала, аренду помещений, зарплаты специалистов и подписки на литературу.

С проектом по финансированию БРЭ можно ознакомиться на Федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, размер субсидии ОАО «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала составит более 684 млн рублей, в 2021 — 833 млн рублей, а в 2022 — 169 млн рублей.

Сам же законопроект об «импортозамещённой» онлайн-энциклопедии разработало в июле этого года Минцифры и выложилио на общественное обсуждение документ о правилах выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» для создания и функционирования общенационального интерактивного энциклопедического портала.

Судя по всему, проект «Большой российской энциклопедия» выходит на заключительный этап. Печатный вариант энциклопедии издавался с 2004 по 2017 год и в него вошли 37 томов и более 80 тысяч статей. Как сказано на самой Википедии, планы создания онлайн-версии БРЭ появились ещё в 2004 году. В настоящий момент онлайн-версия БРЭ находится на сайте bigenc.ru
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