В России может появиться свой аналог Wikipedia

Минцифры РФ выложило на общественное обсуждение законопроект о правилах выделения субсидий издательству «Большая российская энциклопедия» для создания и функционирования общенационального интерактивного энциклопедического портала.

В документе прописаны процедуры выделения государством средств из федерального бюджета на создание и функционирование такого интернет-ресурса.

Средства в рамках создания интерактивного энциклопедического портала, помимо аренды помещений и зарплат людям, которые станут трудиться над созданием и в будущем — обеспечения деятельности такой платформы, пойдут на:

оплату подписки на справочную, техническую и другую «необходимую для осуществления деятельности» литературу, периодические издания и платные интернет-ресурсы,

осуществление съемок в музеях, театрах и других учреждениях культуры,

использование архивных материалов,

разработку компьютерного программного обеспечения, в том числе проведение экспертизы в области информационных технологий.

Сколько всего на эти цели понадобится средств, в законопроекте не говорится.

Дата окончания общественного обсуждения — 17 июля 2019 г. Свои пожелания или замечания вы можете оставить на странице законопроекта.

Распоряжение правительства о создании нового энциклопедического сайта — российского аналога «Википедии» — на базе российских научных энциклопедий было подписано в августе 2016 года. Для этого планировалось перевести Большую российскую энциклопедии в электронный вид. В отличии от «Википедии», ее статьи должны проходить научную проверку. Авторы проекта планировали выйти на самоокупаемость с помощью платной подписки.

В том же году председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу, которая должна была заняться созданием такого интернет-ресурса. В нее тогда вошел 21 человек, в том числе первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Прочитав сегодня заголовки «Минсвязи подготовило законопроект для создания российского аналога Википедии», испытал эффект дежавю», — пишет в своём Telegram-канале журналист «Эха Москвы», вспоминая всю цепочку событий, связанных с разного рода попытками создать свою «импортозамещённую» онлайн-энциклопедию.

По его мнению, «проверенный» платный ресурс будет вряд ли сильно востребован простыми пользователями:

«Более того, он [пользователь] уже опосредованно, через налоги, заплатил деньги за её создание, и второй раз платить, уже за доступ будет разве что клинический идиот. Кстати, этот же механизм — ответ на вопрос, почему никто не смотрит отечественное кино, созданное на деньги Минкультуры. Но деньги из нас все равно вынут, можно не беспокоиться, например, заставив подписаться все государственные или аффилированные с государством структуры. Небольшой, но стабильный денежный поток. Если бы государство было эффективным и, если бы государство работало для людей, а не для самого себя, то логично было бы не годами думать над своей никому не нужной да еще и платной энциклопедией, а помочь фонду Викимедиа, который поддерживет инфраструктуру не только Википедии, но и еще более чем десятка замечательных и полезных википроектов. Ну или тупо нанять людей, которые бы работали редакторами Википедии, исправляя ошибки и неточности, если они уж так сконцентрировались на «проверенности». К сожалению, мы не можем потребовать вернуть деньги, потраченные неэффективным правительством на всякую ерунду, и, во всяком случае, пока, не можем заставить его тратить их эффективно. Но мы точно можем — поддержать Викимедиа. У нее куча работы: договариваться с владельцами контента (фотографий, видео- и аудиофайлов, документов) об очистке авторских прав, общение с законодателями и другими представителями властей по изменениям в законы, поддержка сообществ, организация вики-конференций (где решаются вопросы, например, по конфликтным ситуациям), проведение конкурсов и многое другое. Им очень непросто живется, поскольку они из-за «Закона об иностранных агентах» не могут принимать деньги из пожертвований мировой Википедии, вы наверняка видели просьбы о донатах с от имени основателя ресурса Джимми Уэйлса, с портретом которого есть много мемов».

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В 2016 году занимавший на тот момент должность директора Российской национальной библиотеки Александр Вислый заявлял, что именно этот ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным «конкурентом «Википедии»». В будущем такой портал, утверждал Вислый, должен стать альтернативным источником энциклопедической информации для российских пользователей. Сроки реализации этого проекта не уточнялись.

Напомним, на днях разразился скандал, связанный с действием провластной группы участников сообщества «Википедия», которые вносили исключительно негативные правки в статьи о российской оппозиции и, наоборот, хвалебные — о госчиновниках. После разбирательства часть аккаунтов была бессрочно заблокирована, часть — с возможностью замены блокировки долгосрочным топик-баном на правки политических статей, правки на политические темы, и правки статей, посвящённых новейшей истории стран бывшего СССР.

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