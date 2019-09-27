Суд позволил Роскомнадзору не проверять законность действий ФСБ

На днях РосКомСвобода опубликовала статью о деле интернет-провайдера из Ейска ООО «Фирма Связь», который оспаривает предписание управления Роскомнадзора по Южному федеральному округу об устранении нарушений. С нами связался юрист Дмитрий Галушко, который представляет интересы данного провайдера в суде и рассказал о подробностях дела, которые почему-то прошли мимо внимания СМИ, а также в корне меняют представление об этом споре.

В суде истец напомнил, что что Высший арбитражный суд в 2013 году постановил, что предписание должно соответствовать двум характеристикам: законности и исполнимости. Законность в данном случае — основа, и исполнимость должна отвечать ей. Под исполнимостью, сказано здесь же, следует понимать наличие реальной возможности лица, привлекаемого к ответственности, устранять выявленные нарушения. На это определение часто ссылался потом и Верховный суд РФ. Предписание должно содержать конкретные указания, однако в случае с “Фирмой Связь” такого сделано не было, и в суде истец попытался процедурно оспорить решение РКН и ФСБ.

По словам юриста, в этом решении суда речь не идёт о намерении принудить операторов ставить несертифицированное оборудование для исполнения “пакета Яровой” — насчёт этого уже многие суды вставали на сторону операторов, поэтому доказывать данный пункт нужды не было. А суть в том, чтоб доказать в суде незаконность требований ФСБ, а также бездействие Роскомнадзора, который не указал силовикам на это: «Российский суд неоднократно подтверждал, что установка на сеть оператора несертифицированного оборудования незаконна. Тем не менее, региональное УФСБ Краснодарского края, в нарушение этих норм, настаивало на покупке оператором несертифицированного оборудования трех рекомендованных производителей для исполнения закона Яровой”.

Более того, в решении суда ничего не сказано о том, что операторам разрешено ставить несертифицированное оборудование. По мнению Дмитрия, СМИ некорректно подали информацию о прошедшем суде, сделав акцент на выигрыше позиции Роскомнадзора, что якобы даёт ему и ФСБ право принуждать операторов ставить несертифицированное оборудование для исполнения «пакета Яровой». Простой бизнесмен, прочитав такую новость, а также посчитав стоимость реализации по ст.13 ФЗ №374-ФЗ от 06.06.19 (а это для сети передачи данных = от 500 тыс.руб. за каждый 1 Гб/с трафика), захочет избавиться от не приносящих прибыль активов, считает юрист:

«Однако, разобравшись по существу, получится как в той песне: «А не спеши ты нас хоронить!», и вот почему: Оспаривалось требование подписать план реализации СОРМ по закону Яровой. Суд в решении вообще уклонился от исследования вопроса о незаконности установки несертифицированного оборудования, он лишь обошел в своем решении вопрос сертификации, поставив оператора в положение вынужденного нарушить ст.41 ФЗ «О связи». И это, кстати, повод для апелляции. Российский суд неоднократно подтверждал, что установка на сеть оператора несертифицированного оборудования незаконна. Тем не менее, региональное УФСБ Краснодарского края, в нарушение этих норм, настаивало на подписании Плана СОРМ по исполнению закона Яровой без привязки к дате сертификации оборудования. Также суд уклонился от нарушения, установленного п. 7 Правил взаимодействия Операторов с ФСБ, принципа совместного с Оператором (а не одностороннего от УФСБ) принятия решения по срокам реализации и выбору решения СОРМ. Сроки внедрения технических средств по закону Яровой разнятся в зависимости от значимости и «опасности» региона. В частности многотерриториальные компании (территория обслуживания свыше 1 субъекта России), сначала подписывают с 12 Центром ФСБ России План СОРМ с датами реализации (где реализация поквартальная, начинается в течение полугода с даты подписания со столиц, Северного Кавказа), а затем прорабатывают технические решения в РО ФСБ. Это может продлиться некоторое время. Во всяком случае, есть примеры, когда органы ФСБ подписывают план СОРМ, со сроками, привязываясь к дате сертификации. В итоге, любой Оператор связи обязан понимать, что путь сохранения бизнеса один: ссылаясь на закон, вести диалог с уполномоченными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».

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В решении суда почему-то никак не отражена правовая позиция оператора и его представителей, также подчёркивает Галушко. По мнению истца, орган Надзора над Связью обязан был оценить действия УФСБ, нарушающие Закон (в части несертификации), и не выдавать Предписание. В двух других делах по этому же спору о привлечении к административке, Апелляция отменила решения о штрафах на 60 т.р. по Делу-2 и и Делу-3, отказав Роскомнадзору в привлечении Оператора к административной ответственности.

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