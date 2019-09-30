15 жалоб пользователей Telegram зарегистрированы в ЕСПЧ

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян сообщил о получении 15-ти регистрационных номеров от ЕСПЧ по делу пользователей Telegram против ФСБ России. Ещё девять находятся на рассмотрении. В сопроводительном письме Секретариата Суда сказано о получении жалоб и присвоении им идентификационного номера, который далее будет указываться при начале движения дела.

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«Суд приступит к рассмотрению Вашей жалобы, как только представится возможность, — сказано в документе. — Судебное разбирательство осуществляется преимущественно в письменном виде на основании поданных Вами формуляра и документов. Если потребуется Ваше личное присутствие, Суд направит Вам приглашение. Вы будете уведомлены о любом решении, вынесенном Судом по жалобе».

Как рассказал нам Саркис Дарбинян, согласно присвоенным номерам будет вестись дальнейшая коммуникация с судом:

«Сегодня мы получили от ЕСПЧ ответ, что 15 из 24 жалоб пользователей по делу Telegram были зарегистрированы судом. Это конечно еще ничего не значит. До их коммуникации может пройти еще какое-то время. От нескольких недель до нескольких лет. Но у меня нет сомнений, что эти жалобы будут коммуницированы достаточно быстро, потому что вопрос, связанный с правом на шифрование и требованиями властей по ослаблению криптографии или созданию бэкдоров сейчас актуален не только для России, но и для всего Совета Европы».

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Напомним, в рамках кампании «Битва за Telegram» юристы РосКомСвободы отправили в ЕСПЧ 24 жалобы пользователей, которые выступают против того, чтобы ФСБ могла без суда запрашивать ключи дешифровки сообщений.

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