Битва за Telegram переносится в Страсбург

Два года назад мессенджер отказался передавать силовикам ключи шифрования, вследствие чего был оштрафован, затем подвергнут блокировке в РФ, но пользователи увидели в действиях властей нарушение своих прав и, не найдя справедливости в российских судах, обратились в ЕСПЧ.

В рамках общественной кампании «Битва за Telegram» мы отправили в ЕСПЧ 24 жалобы пользователей, которые выступают против того, чтобы ФСБ могли без суда запрашивать ключи дешифровки сообщений. Эти жалобы — продолжение коллективного административного иска пользователей (к марту 2018 года в РосКомСвободу обратились 35 человек, решивших выразить свою позицию в правовом поле). Мещанский районный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению коллективный иск пользователей Telegram, решив, что раз мессенджер не выдал ключи для дешифровки спецслужбам, значит права пользователей не были нарушены и у них нет права для обращения в суд. Вышестоящие судебные инстанции с такой логикой тоже согласились, поэтому дело ожидаемо ушло в ЕСПЧ.

“Пока РосКомСвобода и присоединившиеся к нашей кампании пользователи боролись с отказом в принятии коллективного иска, — отмечает медиаюрист Центра цифровых прав Екатерина Абашина, — юристы правозащитной группы «Агора» вели судебные дела самой компании Telegram Messenger LLP: обжаловали административный штраф в 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи от переписки пользователей, обжаловали блокировку мессенджера по иску Роскомнадзора, оспаривали приказ ФСБ, в котором содержится порядок и правила запроса ключей для дешифровки сообщений из мессенджеров”.

В ходе этих судебных баталий выяснилось, что ни ФСБ, ни российские суды не считают ключи для дешифровки сообщений какой-то важной информацией, не относят их к тайне переписки и не считают, что такая информация заслуживает какой-либо защиты — конституционные гарантии тайны переписки на ключи не распространяются.

Екатерина Абашина подчёркивает:

“По сути пользователи, участвующие в кампании РосКомСвободы «Битва за Telegram», выступают против этой возмутительной позиции властей и пытаются защитить конфиденциальность своей переписки. Для многих из них это не только вопрос сохранения конфиденциальности личной информации, но и профессиональная обязанность: среди заявителей есть юристы, программисты, гражданские активисты, которые заботятся о защите служебной, коммерческой тайн, информации своих клиентов и партнёров”.

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На момент подачи жалоб пользователей в ЕСПЧ уже поступили жалобы Telegram Messenger LLP по поводу штрафа, блокировки мессенджера и приказа ФСБ, а также жалобы журналистов Александра Плющева и Олега Кашина, которые также ранее обжаловали требования ФСБ о предоставлении ключей дешифровки Telegram-переписки, защищая в том числе тайну журналистских источников информации.

Глава юридической практики Роскомсвободы Саркис Дарбинян полагает, что кейс Telegram в ЕСПЧ будет достаточно интересным, и выводы суда могут иметь последствия для всего Совета Европы, где сейчас также наблюдается желание некоторых силовых структур ослабить шифрование в онлайн сервисах:

“Во многом дело Telegram перекликается с ранее рассмотренным в Страсбурге делом “Романа Захарова против России”. Напомню, предметом рассмотрения этого дела являлась смежная история с применением СОРМа для прослушки телефонных разговоров и перехвата СМС-сообщений. И ЕСПЧ интересовал даже не факт конкретной незаконной прослушки отдельного человека, а существование в целом системы, установленной законодательством, при котором допускается подобная нетаргетированная и никем не контролируемая слежка, что входит в очевидный диссонанс с Европейской Конвенции. Поэтому заявитель, как говорится в решении ЕСПЧ, не был обязан доказывать не только факт прослушивания его телефонных переговоров, но даже и существование риска такого прослушивания”.

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Выводы суда однозначны, — также считает он, — российская система СОРМ была признана несовместимой с требованиями статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

“Суд постановил, что существование оспариваемого законодательства равносильно вмешательству в права Захарова. Требования по предоставлению ключей для дешифрования всех сообщений пользователей, которые требует ФСБ не только от Telegram, но и от всех сервисов из реестра ОРИ, нарушает права пользователей, фактически нивелируя их право на тайну связи и тайну корреспонденции. Все жалобы пользователей могут быть объединены в одно дело по основной жалобе Telegram. Мы не сомневаемся в успехе дела, но на это может потребоваться значительное время” — подытоживает Саркис Дарбинян.

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