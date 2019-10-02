Роскомнадзор цензурирует СМИ в немом режиме

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов информационное агентство «Фергана». Из данных реестра следует, что решение о блокировке было вынесено 30 сентября на основании статьи 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (блокировка сайтов, распространяющих запрещенную информацию).

reestr.rublacklist.net/record/1814391/



По словам главного редактора агентства Марии Дубновой, ведомство не объяснило причину блокировки. «Блокировка стала для нас полной неожиданностью, мы будем разбираться в ситуации. Мы уже отправили запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без предупреждения», — сказала Дубнова.

В свою очередь на сайте агентства говорится, что до сих пор у «Ферганы» с Роскомнадзором «был только один конфликт, и тот еще находится в стадии решения». Так, мировой суд будет рассматривать административное дело против Дубновой из-за того, что «Фергана» не указала, что туркменское «Общество свидетелей Иеговы» запрещено в России. Агентство при этом отмечает, что туркменского общества нет в официальном списке организаций, признанных экстремистскими на территории России.

Агентство «Фергана» было создано в 1998 году. Оно освещает события в постсоветской Центральной Азии, а также жизнь трудовых мигрантов в России. В разное время его блокировали в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении, Киргизии. Сейчас агенство заблокировано только в Туркмении.

Проводя мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили целый пакет таких блокировок, касающихся СМИ, — подобные решения имеют свою маркировку, например, в отношении «Ферганы» это «6231-SMI». Мы проверили эту публикацию, и, скорее всего, гнев Роскомнадзора вызвала «суицидальная» направленность статья. Однако это «вотчина» Роспотребнадзора, поэтому решение РКН вызывает в данном случае вопросы. Но ещё больше вопросов вызывает целый пакет подобных решений в отношении других СМИ. Большинство ресурсов стараются удалять материал во избежание блокировки, как это сделало белорусское издание ПраймПресс.

Точно также поступили «Свободная трибуна», «TV29» и «РуПолит»:

reestr.rublacklist.net/record/1267531/

reestr.rublacklist.net/record/1324737/

reestr.rublacklist.net/record/2147380341/

Правда, последнее с начала года ещё и попало под полную блокировку Генпрокуратуры (экстремизм, призыв к массовым беспорядкам). Ярославское издание ЯрКуб, уже попадавшее в поле зрения РКН, тоже решило убрать материал, однако оставило на странице новости следующее сообщение:

«Текст новости скрыт до выяснения обстоятельств блокировки по требованию Роскомнадзора. По данному адресу находился текст новости, которую Роскомнадзор посчитал не соответствующим статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Претензии ведомства стали причиной ограничения доступа к сайту 11 апреля 2019 года. Редакция «Яркуба» приняла решение скрыть материал до выяснения подробностей блокировки».

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«Фергана» в данный момент ждёт получения уведомления от Роскомнадзора, куда был отправлен соответствующий запрос, и внесённый в реестр запрещённой информации материал пока остаётся на сайте. Правда, точно утверждать — эта или какая-то другая ссылка привлекла внимание РКН, — невозможно, поскольку ведомство не выдвигало изданию никакой конкретики.

С украинского портала «Вікторія», разместившего книгу автора Энджел Смит, материал также пока не удалён. Что побудило Роскомнадзор в последнем случае внести страницу под блокировку, тоже не очень понятно — желание повысить уровень целомудрия среди российских мужчин или выполнение жалобы правообладателя на произведения Смит? Судя по всему, это не совсем понимают и все остальные издания, которым РКН выслал свои уведомления о блокировке, но только некоторые сразу согласились удалить материал, а некоторые готовы к разбирательству.

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