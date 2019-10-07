Преследование граждан за публикации в Сети: осенний разбор

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5 лет за твит Владиславу Синице остаются в силе

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Недавно Мосгорсуд несмотря на доводы адвокатов из правозащитной группы «Агора» Дмитрия Динзе, Дениса Тихонова и Андрея Сабинина, оставил в силе приговор Владиславу Синице — месяц назад Пресненский суд Москвы приговорил молодого человека к 5 годам колонии общего режима за твит о детях силовиков.

В ходе процесса судьи отказались удовлетворить ходатайства защиты о приобщении к делу результатов независимой экспертизы о том, что твит Синицы не содержал призывов к насилию. Основным аргументом защиты было то, что Синице пытаются вменить разжигание ненависти к социальной группе, но сотрудники правоохранительных органов и их родственники не являются социальной группой по определению. Кроме того, по словам адвокатов, судом не были профессионально исследованы мотивы предполагаемого «преступления» и его последствия. В итоге, по словам Дмитрия Динзе, суд вынес несправедливый приговор, ведь максимальное наказание должно применяться для восстановления социальной справедливости, а в данном случае оно никак не было аргументировано. В ОБСЕ уже назвали приговор несоразмерным.

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Солидарность СМИ со Светланой Прокопьевой

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На днях «Новая Газета», «Медиазона», «Дождь», «Медуза», «МБХ медиа», «Эхо Москвы», «The Insider», «Такие дела», «Сноб», «Север Реалии», «Псковская губерния», «The New Times», «Мох», «7×7», «Wonderzine» и «Фонтанка» в знак солидарности опубликовали письмо псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма после ее высказывания о том, что самоподрыв Михаила Жлобицкого в здании ФСБ Архангельска в октябре 2018 мог быть вызван репрессивными действиями государства. Журналистка не признает свою вину и считает обвинения атакой на свободу слова. Светлана Прокопьева настаивает, что её текст не содержит оправданий терроризма, а анализирует причины теракта. Совет по правам человека потребовал прекратить дело в отношении журналистки.

Меж тем, по сообщению главы «Агоры» Павла Чикова, кроме дела Прокопьевой органами было заведено ещё 9 дел по «оправданию терроризма» в соцсетях. По нескольким из них люди получили реальные тюремные сроки.

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2 года условно за просмотр видео о митингах для жителя Удмуртии

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Суд города Воткинска признал виновным местного жителя Александра Левина «в приготовлении к беспорядкам в Москве». Сообщается, что Александр Левин с октября 2018 по май 2019 смотрел на YouTube некий канал, где транслировались идеи сторонников свержения власти и призывал знакомых ехать в Москву для участия в беспорядках. Однако, суд решил, что «преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам». Александр получил 2 года условно + 2 года испытательного срока.

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от 30 до 100 тысяч рублей штрафа за нецензурный каламбур с названием города, причиной которого стал бюст Сталина

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Нижегородская журналистка Ирина Славина получит штраф за шутку у себя в Facebook о том, что город Шахунья после установки в нём бюста Сталина нужно переименовать в [вы тут разберетесь и без нас]. По словам журналистки, участковый сообщил ей, что оскорбились её высказыванием пенсионеры, у одного из которых даже нет мобильного телефона. «С вероятностью 90% у них нет аккаунтов в Facebook. Предполагать, что они прочитали этот пост сами и оскорбились, у меня нет оснований» — сообщает Ирина Славина.

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Дело за репост видео с поэтического вечера

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Юлия Федотова, юрист из Краснодара, репостнула видео с поэтического вечера «Открытая капуста», который год назад организовала «Открытая Россия». За это Юлию обвинили в деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП). По словам Юлии, её хотят наказать за репост выступления поэта Максима Дроздова, за репост которого он уже был оправдан по той же статье. Юрист отказалась от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции.

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Видеоблогер заплатит 30 тысяч рублей за неуважение к Путину

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Суд оштрафовал забайкальского видеоблогера Лёху Кочегара (Алексея Закружного) за неуважение к власти. В ролике «Последнее предупреждение Путину» блогер обвиняет президента Владимира Путина в некомпетентном руководстве страной и называет его «сукой». На видео блогер находится в котельной и задается вопросом, почему в такой холодной части страны как Забайкалье люди до сих пор топят углём и «почему люди до сих пор живут у нас в говне». Местные жители, солидарные с Закружным, помогут блогеру с оплатой штрафа.

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Либертарианца пытаются оштрафовать за оскорбление государственной символики

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Пресс-секретарь Либертарианской партии России Дарья Петрушенко сообщила о том, что к члену ЛПР в Смоленске приходил участковый и составил протокол за репост картинки во «Вконтакте». На картинке — матерное высказывание на фоне российского флага. Дата суда и имя активиста пока неизвестны.

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30 тысяч рублей штрафа за видео в «Одноклассниках», где ребёнок что-то сказал о Путине

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Жительницу села Бердюжье Тюменской области Олесю Фадееву оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что во время визита к ней семьи с ребёнком она сняла на видео, как мальчик говорит, что является гражданином СССР и употребляет непристойное выражение в адрес президента Владимира Путина. Олеся признана виновной по ч. 3 ст. 20.1 КоАП.

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Вологодский полицейский не углядел неуважения к власти. В дело вступили прокуратура и суд

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Участковый Эдуард Дьяченко из Вологды не стал заводить дело на местного жителя А. Груздева по заявлению неизвестного гражданина, который увидел на странице Груздева «Вконтакте» неуважение к Путину, Медведеву и Шойгу. Участковый посчитал, что А. Груздев критиковал, но не оскорблял представителей власти. Однако прокурор оспорил решение участкового. Обвинитель разглядел на странице Груздева неуважение к Путину и государству, с чем согласилась судья городского суда Вологды Александра Зайцева, заявив, что участковый недостаточно «полно и всесторонне» рассмотрел дело, которое теперь возвращено на рассмотрение в полицию.

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Попытка завести дело о публичном оправдании терроризма на школьника, который клеил листовки, чтобы впечатлить свою подругу

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Медиазона сообщает, что из-за 3 расклеенных листовок, фотографию одной из которых подросток выложил в сеть, 17-летнего Марата Нигматулина поместили в психбольницу и пытались обвинить в создании террористического сообщества. Московский школьник Марат интересовался философией и политикой и сдружился со сверстницей Алисой. Подростки стали обсуждать политические теории и философию. Марат решил произвести впечатление на Алису, расклеив листовки от имени вымышленной организации на административные здания. После того, как подросток был взят следствием в оборот, его поместили в психбольницу, куда к нему посреди ночи приходили следователи, курили в палате и били, пытаясь склонить к самооговору. Сейчас Марат вышел из-под домашнего ареста, поступил в МГУ и с сожалением смотрит на свои приключения с листовками, но ему по-прежнему может грозить от 15 до 20 лет тюрьмы.

Двух жительниц Амурской области оштрафовали за «фейки» в WhatsApp

Суд в Амурской области оштрафовал двух местных жительниц Елену Селезнёву и Татьяну Тоушкину на 15 тысяч рублей — они признаны виновными в распространении фейковых новостей о заражении почвы цианидом в мессенджере WhatsApp. Записи касались последствий наводнения в Амурской области. В материалах дела Елены Селезнёвой говорится, что причастность к распространению недостоверной информации установили сотрудники ФСБ. Тоушкина опубликовала информацию в группе «Наша семья», Селезнева — в «Проблемы района. Наболевшее». В постановлениях подчеркивается, что женщины разместили посты в период режима чрезвычайной ситуации, «чем создали угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности». По словам женщин, они увидели посты в других группах и переслали их, так как «переживали за своих родственников», которые проживают в затопленных районах. Вину обе женщины признали.

Третье дело о неуважении к власти завели на кузбассовца за «поздравление» Путина с днем рождения

Полиция возбудила производство по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение информации, выражающей явное неуважение к органам госвласти) из-за записи, сделанной в аккаунте Ильи Путевского в «Одноклассниках». Он сообщил, что это было его «поздравление к дню рождения Путина». «Дорогой сказочник В. В. Путин у тебя сегодня праздник! Желаю чтоб все твои друзья и коллеги повернулись к тебе [частью человеческого тела], — цитируется запись в определении о возбуждении административного дела (копия имеется в распоряжении редакции Тайга.инфо, орфография и пунктуация сохранены). — Желаю чтоб ты оказался в тюрьме в одиночной камере пожизненно!!! И лично от меня подарок В. В. Путин пакет [нечистот]!!!».

Старший лейтенант полиции по городу Осинники по фамилии Науменко решил, что опубликованная информация выражает «в неприличной форме явное неуважение к Российской Федерации». «Это уже третье дело местного жителя Ильи Путевского. В прошлый раз участковый Цилих прекратил производство по аналогичному делу Путевского до передачи его в суд», — напомнил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Ранее инвалида третьей группы Путевского оштрафовали за неуважение к власти из-за еще одной записи о «Путине» на 30 тыс. рублей. Суд решил, что он обращался к президенту России. Определение устояло в апелляции, но защита уже направили жалобу в Европейский суд по правам человека. Также Путевский стал подозреваемым по уголовному делу по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). По версии следствия, он показал средний палец судье Ксении Раймер, которая оштрафовала его за неуважение к власти. В этот момент он ехал на велосипеде, а судья на машине.

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Как и предполагалось, активность властей в отношении наказаний за высказывания в интернете к осени сильно возросла, особенно с учётом того, что к таким «проверенным» статьям, как «экстремизм», прибавились ещё и «неуважение к власти», а также распространение фейковой информации — соответствующие проправки в КоАП были приняты весной текущего года. Напомним также, что РосКомСвобода ведёт постоянный мониторинг преследований граждан за публикации в сети на специально созданном для этого портале.

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