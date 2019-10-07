07.10.2019

Двух жительниц Амурской области оштрафовали за «фейки» в WhatsApp

Они рассылали в группах мессенджера информацию о заражении почвы в одном из районов области цианидом из-за наводнения и, поскольку выложили сообщения в период режима ЧС, «создали угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности»

shtraf za fake v whatsapp  

Суд в Амурской области оштрафовал двух местных жительниц Елену Селезнёву и Татьяну Тоушкину на 15 тысяч рублей — они признаны виновными в распространении фейковых новостей о заражении почвы цианидом в мессенджере WhatsApp. Записи касались последствий наводнения в Амурской области. В материалах дела Елены Селезнёвой говорится, что причастность к распространению недостоверной информации установили сотрудники ФСБ.

Тоушкина опубликовала информацию в группе «Наша семья», Селезнева — в «Проблемы района. Наболевшее». В постановлениях подчеркивается, что женщины разместили посты в период режима чрезвычайной ситуации, «чем создали угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

По словам женщин, они увидели посты в других группах и переслали их, так как «переживали за своих родственников», которые проживают в затопленных районах. Вину обе женщины признали.

Президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях в марте текущего года. Он предусматривает штрафы до полутора миллиона рублей или арест на несколько суток.

Впервые закон применили в апреле — протокол составили на одного из организаторов протестов против свалки в Шиесе Елену Калинину. Она опубликовала во ВКонтакте информацию о несогласованном митинге.

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