Двух жительниц Амурской области оштрафовали за «фейки» в WhatsApp

Суд в Амурской области оштрафовал двух местных жительниц Елену Селезнёву и Татьяну Тоушкину на 15 тысяч рублей — они признаны виновными в распространении фейковых новостей о заражении почвы цианидом в мессенджере WhatsApp. Записи касались последствий наводнения в Амурской области. В материалах дела Елены Селезнёвой говорится, что причастность к распространению недостоверной информации установили сотрудники ФСБ.

15 тысяч штрафа за сообщения в WhatsApp https://t.co/zgYPXnzo2F — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 7, 2019

Тоушкина опубликовала информацию в группе «Наша семья», Селезнева — в «Проблемы района. Наболевшее». В постановлениях подчеркивается, что женщины разместили посты в период режима чрезвычайной ситуации, «чем создали угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

По словам женщин, они увидели посты в других группах и переслали их, так как «переживали за своих родственников», которые проживают в затопленных районах. Вину обе женщины признали.

Президент России Владимир Путин подписал закон о фейковых новостях в марте текущего года. Он предусматривает штрафы до полутора миллиона рублей или арест на несколько суток.

Впервые закон применили в апреле — протокол составили на одного из организаторов протестов против свалки в Шиесе Елену Калинину. Она опубликовала во ВКонтакте информацию о несогласованном митинге.

.

.

.