Иск о запрете на бесконтрольную установку системы распознавания лиц рассмотрят 21 октября

Ещё с 2017 года известно, что в России работает система распознавания лиц. Но если московское правительство начинало с 3 тысяч камер, то в этом году планирует включить в систему 162 тысячи устройств слежения за людьми. Кроме того, система уже использовалась в тестовом режиме во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако, этим летом правительство Москвы решило пойти дальше. Департамент информационных технологий (ДИТ) заказал у компании «Синтроникс» систему для распознавания лиц на массовых мероприятиях, включая митинги.

С этой технологией много чего не так: она может привести к трансформации поведения, тотальной слежке, утечкам данных, злоупотреблениям и ошибкам распознавания. Однако прежде всего технология распознавания лиц нарушает право граждан на частную жизнь, собирая персональные данные без их согласия. Недавно мы начали общественную кампанию против распознавания лиц, прямо сейчас вы можете помочь кампании, подписав петицию.

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Глава юридической службы «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян рассказал, что после широкого резонанса суд в стремительные сроки назначил дело к слушанию на 21 октября:

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«Это будет непростой суд, учитывая, что раньше подобных исков в России не было. В этом году похожее дело слушалось в Лондоне и активист проиграл его городской полиции, которая 50 раз применила технологию распознавания лиц, не нарушая законов о правах человека и защите данных. Однако следует учесть, что практика лондонской полиции сильно отличалась от нашей, учитывая огромную разницу в культуре приватности. Перед началом использования технологии лондонская полиция раздавала всем уведомления, в которых предупреждала жителей, что в такое-то время в таком-то месте будут работать камеры с функцией распознавания лиц. То есть территория и срок работы были достаточно узко ограничены, при том что полиция весьма детально мотивировала, что это было в целях поиска конкретного гражданина. У нас все же совсем другой контекст и другие условия работы камер. Поэтому мы пристально следим за судебной практикой в других странах и готовы к затяжному судебному процессу, который с большой долей вероятности закончится в ЕСПЧ».

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Мы будем следить за ходом процесса у себя на сайте и в соцсетях.

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