Интернет-гигантов обвинили в трусости из-за Гонконга

Компания Apple удалила из AppStore приложение-карту Гонконга HKmap.live, которое протестующие использовали для координации в городе. Карта позволяла гонконгцам отмечать на улицах города полицию, водометы и заграждения так, чтобы это видели все участники протестов.

Apple решила удалить приложение после того, как на компанию обрушилась критика китайских партийных газет. В одной из них, «Жэньминь Жибао», задали довольно недвусмысленный вопрос: «Одобрение приложения со стороны Apple помогает дебоширам. Это и есть истинное намерение?» Компания объяснила удаление HKmaps.live тем, что «приложение несет угрозу полиции и жителям Гонконга».

Однако создатели приложения не согласились с обвинениями и заявили, что нет ни одного доказательства того, что карты используются для насилия над полицией и нарушения общественной безопасности.

Решение Apple в сети подверглось жёсткой критике:

Apple has removed an app used by Hong Kong protesters to track police movements after the Chinese Communist Party’s official newspaper called the app “poisonous”. Big Tech once again caving to one of the biggest human rights abusers on the planet. — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) October 10, 2019

«Apple удалила приложение, которое использовали протестующие в Гонконге, чтобы видеть действия полиции, после того, как газета компартии Китая назвала его «ядовитым». Техногиганты снова уступают одному из самых больших нарушителей прав человека на планете.»

And @tim_cook please change your profile quote. If Apple cannot let an app that helps families with children avoid tear gas in Hong Kong stay in the app store, it sounds like you have other urgent questions. “We have $245 billion cash on hand. Urgent question, how much more?” pic.twitter.com/GpRbKcT1Pg — zeynep tufekci (@zeynep) October 10, 2019

«Тим Кук: самый настойчивый и безотлагательный вопрос жизни: «Что ты делаешь для других?» Пользователь: Тим Кук, пожалуйста, смени свою цитату в профиле. Если Apple не может оставить в AppStore приложение, которое помогает семьям с детьми спастись от слезоточивого газа, у тебя, видимо, другие безотлагательные вопросы. «У нас на руках $245 млрд наличкой. Безотлагательный вопрос: как сделать ещё больше?»

Второй скандал произошел с Blizzard. Компания-разработчик игр забанила пользователя blitzchung, который в трансляции игры Hearthstone выкрикнул «Освободите Гонконг!».

Сам пользователь позже рассказал, что живет в Гонконге и принимает участие в протестах. После высказывания, компания Blizzard забанила blitzchung на год и лишила парня призовых за победу.

После такого решения, интернет-пользователи, геймеры, политики и даже сотрудники самой Blizzard назвали этот шаг трусостью и предательством ценностей компании. В твиттере начался флеш-моб #BoycottBlizzard, в котором пользователи выкладывают скрины, где отказываются от подписки на Warcraft и другие игры компании.

I don't support a company that suppresses free speech.

People died in wars to protect this right!#BoycottBlizzard pic.twitter.com/VMnbMOzeN7 — Troy P (@Tr0yP) October 10, 2019

«Я не поддерживаю компанию, которая подавляет свободу слова. Люди умирают на войне, чтобы защитить это право!»

Действия компании осудил даже её бывший разработчик, один из создателей Warcraft:

But now we are in a situation where unlimited Communist money dictates our American values. We censor our games for China, we censor our movies for China. Now, game companies are silencing voices for freedom and democracy. China is dictating that the world be authoritarian. — Mark Kern (@Grummz) October 9, 2019

«Сейчас мы в ситуации, когда деньги компартии Китая диктуют нам наши ценности. Мы цензурируем наши игры и фильмы для Китая. Игровые компании сейчас глушат голоса, раздающиеся за свободу и демократию. Китай пытается сделать мир авторитарным».

Третьей вызвавшей недоумение у общественности стала компания Alphabet Inc, принадлежащая Google, приостановившая приложение, связанное с протестами в Гонконге, из-за политики, запрещающей разработчикам извлекать выгоду из продолжающихся конфликтов.

Представитель Google заявил, что игра «Революция нашего времени», которая позволяет пользователям играть в роли протестующих в Гонконге, нарушило давнюю политику,

«запрещающую разработчикам извлекать выгоду из чувствительных событий, таких как попытки заработать на серьезных продолжающихся конфликтах. или трагедии в игре».

Решение Google было принято на той же неделе, когда Apple удалила из своего магазина приложений приложение HKmap.live, в котором краудсорсинг получает информацию о местонахождении полиции и протестующих.

Now Google 🙄 — Be💦Water💦in Hong Kong🇭🇰 (@BeWaterInHK) October 10, 2019

Интриги добавляет ещё то, что по данным Hong Kong Free Press, создатель игры пообещал 80% доходов от перечислять в Spark Fund, который помогает покрыть юридические услуги протестующим.

В Сети многие пользователи призвали к бойкоту продукции Google, несмотря на чувствительность этого шага для их гаджетов и многих интернет-сервисов. Некоторые вполне серьёзно предложили перейти с Google на Bing, кто-то просто требует у интернет- и медиагигантов прекратить внедрять цензуру по отношению к Гонконгу, апеллируя к правам человека и видя угрозу в распространении влияния китайского правительства и крупных корпораций.

@Google can’t go against their masters CHINA! They work w the Chinese Military but not American Military. Companies sooooo big they can give the 🖕to America and we still use their products bc they killed off all competitors @Google doesn’t stand w Freedom they stand w China — M Helsley (@MHelsley01) October 10, 2019

and also, I hope people should understand not just for Hong Kong, China is a treat to freedom and human right globally. Censorship happened in NBA, Blizzard, Tiffany, Disney, Google, Facebook, Apple and you named it. People all over world are now monitored by #china and #CCP! pic.twitter.com/d0FjAxmGl7 — Wong lee sing (@ro321233) October 10, 2019

Китай является огромным рынком сбыта для множества интернет-компаний, и Apple уже не в первый раз уступает требованиям местных властей. Эти скандалы произошли в контексте запрета «Южного парка» и даже игр команды НБА, владелец которой выразил сочувствие протестующим в Гонконге.

Интернет-активисты распространяют в Сети список компаний, которые, по их мнению, тем или иным образом уступили давлению Китая по отношению к теме Гонконга:

Marriott

Marvel

Medtronic

Mercedes

Muji

NBA

Nike

Paramount

Philadelphia Sixers

Pocari Sweat

Princeton

Qantas

Ray-Ban

Reddit

Rockhampton, Queensland

Sheraton

Swarovski

Tiffany

Tiktok

United

Valentino

Vans

Versace

Viacom

Zara Source: https://t.co/zQmrjjLWiZ [2/2] — captainmilktea (@captainmilktea) October 11, 2019

Как мы видим, данный список включает в себя уже не один десяток компаний.

