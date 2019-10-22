Падение «282»

В России за первое полугодие текущего года по статье 282 УК РФ было осуждено всего 27 человек. Об этом сообщил глава международной «Агоры» Павел Чиков. Для сравнения, за первое полугодие 2018 года осужденных было 249, а за весь 2018 год — 518.

В 2017 осужденных было еще больше — 571.»И это был пиковый год», — отмечает Чиков.

С октября 2018 число осужденных за возбуждение ненависти или вражды планомерно снижалось. Причина — декриминализация первичного экстремизма. Поправки в УК РФ вступили в силу с начала 2019 года. Все данные — Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Напомним, летом 2018 года несколько дел об экстремизме в соцсетях вызвали общественный резонанс, что привело к частичному смягчению 282-й статьи. Власти признали, что не всегда россиян привлекали к ответственности обосновано.

С момента вступления поправок в силу по стране начали прекращать такие уголовные дела из-за отсутствия состава преступления. Некоторым бывшим подозреваемым удалось получить компенсации за незаконное уголовное преследование.

«А вы говорите, системных улучшений нельзя добиваться», — резюмирует Павел Чиков.

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