Запрещённая статья про кетамин только повысила интерес пользователей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что ведомство заблокировало доступ к материалу одного из интернет-ресурсов о кетамине. Речь идёт о публикации «Репортаж из кетаминового транса» издания Baza. Её анонсировали в сентябре текущего года, заявив, что журналист Андрей Каганских «изучил историю кетамина — психоделического лекарства от депрессии, недавно одобренного в США, и популярного уличного наркотика в остальном мире».

Издание не слишком смутилось после появления в новостной ленте заявления представительницы российского МВД, и просто ещё раз выложило ссылку на статью, сопроводив её следующим комментарием:

«МВД решило ограничить доступ к нашему огненному материалу про кетаминовую терапию. Пока статья ещё доступна – советуем прочитать. Просто дико крутая история».

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Но пользователи Twitter уже сами начали гуглить статью и выкладывать её в ленте. Некоторые посчитали этот случай лишним поводом, чтоб напомнить о материале Baza.

Та самая статейка. Когда запрещаешь информацию, интерес растет. Кетамин любил упоминать в своих произведениях Паланик, любопытный и опасный анестетик https://t.co/M8URwaFhSl — Док (@kept_yours_jaws) October 23, 2019

Лучше рекламы не предумаешь. — Клин Инфо (@infoKlin) October 23, 2019

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В России кетамин считается наркотиком. Его использовали ветеринары для обезболивания животных. В начале 2010-х годов Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) возбудила несколько дел против ветеринаров, которые использовали кетамин без разрешения и которых обвинили в покушении на сбыт наркотика.

В 2012 году петербургский ветеринар Александр Шпак был приговорен к 8,5 годам колонии по «кетаминовому делу» (вышел по УДО в 2015 году). В ФСКН заявляли, что ветеринары могут использовать другой наркоз, врачи возражали, что в России нет аналогов кетамину. Затем ФСКН предлагала разрешить использование кетамина в ветеринарии. В 2016 году эта служба была расформирована, а ее функции перешли в МВД.

Российское полицейское ведомство часто выбирает в качестве блокировочной мишени журналистские расследования и энциклопедические статьи о наркотиках. В последнее время особое внимание МВД уделяет изданию «Батенька». Также в этом вопросе «постоянным клиентом» у полицейских является сайт Lurkmore.

Представители Baza в беседе с TJournal назвали решение МВД «смехотворным»:

«Никакой пропаганды в материале даже близко нет. Любому здравомыслящему человеку становится это ясно, едва он его прочитает. Это статья, репортаж, всё, что угодно, но не пропаганда употребления запрещённых веществ. Хотя мы вполне понимаем логику МВД: «Меньше знают – крепче спят». Чёрта с два, у нас бессонница».

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На текущий момент статья «Репортаж из кетаминового транса» находится в доступе для всех пользователей.

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