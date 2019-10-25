Би-би-си открыла зеркало в сети Tor

Информация об этом опубликована на сайте Би-би-си. В заявлении говорится: «Теперь контент BBC World Service доступен в сети Tor для людей из тех стран, в которых доступ к BBC ограничен или заблокирован. Это соответствует миссии Всемирной службы Би-би-си — обеспечивать надежными новостями людей по всему миру».

BBC News launches 'dark web' Tor mirror https://t.co/kYOAdpmSBW — BBC News Technology (@BBCTech) October 23, 2019

На данный момент BBC News заблокирована в нескольких странах, включая Китай, Иран и Вьетнам. Сайт Би-би-си в даркнете можно посетить по адресу https://www.bbcnewsv2vjtpsuy.onion, открыв его в браузере Tor.

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Почему бы просто не перейти на обычный сайт Би-би-си из Tor, зачем было создавать зеркало?

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Дело в том, что «луковая» сеть браузера Tor поддерживает сквозное шифрование и проводит самостоятельную аутентификацию доменного имени, исключая спуфинг — подделку доменного имени, когда пользователь незаметно перенаправляется на другой сайт. Кроме того, присутствие сайта Би-би-си в самой луковой сети позволит читателям не выходить лишний раз из сети Tor, что частично разгрузит её выходные узлы.

Напомним, что недавно вышло крупное обновление браузера Tor.

Помимо BBC News ранее свои представительства в луковой сети уже открыли, например, The New York Times, ProPublica и Facebook.

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