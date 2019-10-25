Патрушев: иностранные спецслужбы намерены ударить по IT-уязвимостям РФ

Зарубежные спецслужбы ведут работу по выявлению слабых мест в информационной системе России, чтобы совершать массированные кибератаки, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Омске:

«Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры <…>, что создает реальные угрозы национальной безопасности».

Иностранные спецслужбы выискивают уязвимости в информационной инфраструктуре России для совершения массовых кибератак — Патрушев — RT на русском (@RT_russian) October 25, 2019

Он отметил, что во всех регионах Сибири «организовано подключение информационных ресурсов органов государственной власти к российскому государственному сегменту сети Интернет, при этом сам российский государственный сегмент в силу своей ориентированности на государственный сектор является привлекательной целью для компьютерных атак и деструктивных воздействий».

«Уже в этом году <…> зафиксировано более 1,7 млн вредоносных воздействий на информационные ресурсы органов власти субъектов Федерации Сибирского федерального округа. По плотности вредоносных компьютерных воздействий округ занимает третье место в стране», — заметил Патрушев.

«Несмотря на то что в целом необходимые условия <…> созданы, количество нарушений требований безопасности информации остается значительным. <…> Прежде всего это относится к таким важным сферам, как транспорт, связь и энергетика», — пояснил он. По мнению секретаря Совбеза, в этих областях, в частности, недостаточно эффективно идет переход на отечественное программное обеспечение.

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