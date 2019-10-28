28.10.2019

Минпросвещения против насильного перехода школ на «ТамТам»

Так в министерстве отреагировали на желание самарских чиновников «импортозаместить» иностранные сервисы с местных школах, подчеркнув, что само Минпросвещения использует различные каналы коммуникации для общения с педагогами, родителями и учащимися

minprosvet tamtam  

Министерство просвещения РФ отрицательно отреагировало на запрет использования мессенджеров в самарских школах. Об этом ведомство написало в соцсетях:

«Минпросвещения России активно использует различные каналы коммуникации для общения с педагогами, родителями и учащимися. Именно поэтому ведомство представлено в четырех популярных социальных сетях и отвечает на актуальные вопросы читателей в мессенджерах и комментариях. Мы призываем и школы быть информационно открытыми, а не создавать искусственные рамки и ограничения, как это пытались сделать в самарской школе».

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Ранее департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письма с просьбой не использовать для обмена служебной информацией иностранные интернет-сервисы, мессенджеры, соцсети и облачные сервисы.

В частности, приказ на основании письма департамента подписал директор самарской школы «Дневной пансион-84» Яков Фиш. В приказе говорится, что работники школы могут использовать для обмена служебной информацией в рамках корпоративной связи мессенджер «ТамТам».

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