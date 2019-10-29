«Момент истины» оспорит действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры в суде

Редакция издания «Момент истины» сообщила РосКомСвободе о своём намерении добиваться в суде отмены решения судьи Андреевой Ю.С. судебного участка №157 района Хорошево-Мневники г. Москвы, которая признала издание виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.13.15 ч.9 КоАП РФ (нарушение закона о запрете распространения недостоверной информации под видом достоверной). Напомним, Генпрокуратура и Роскомнадзор сочли опубликованные на YouTube видеоролики издания и гиперссылки на сайте, которые вели на эти видеоматериалы, нарушающими новый закон «о фейках». В результате данную информацию пришлось удалить, но это не спасло издание от штрафов: «Издательский дом «Момент истины»» был оштрафован на 200 тыс.руб., и главный редактор Евгений Гнеушев — на 60 тысяч рублей.

В своём письме, к которому также был приложен скан поданной в Хорошевский районный суд Москвы жалобы, редакция сообщает следующее:

«ООО «Момент Истины» считает, что действиями Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ, поддержанными судом первой инстанции, нарушаются право на свободу слова, свободу выражения мнения, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, предусмотренное Европейской Конвенцией о защите прав человека и Конституцией РФ, а интервью с Геннадием Гудковым и рассуждения журналиста Андрея Караулова преследовали собой цель исключительно сообщить точку зрения оппозиции, изложить некий альтернативный взгляд на процессы в обществе».

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Интересы издания в суде представляет адвокат Фёдор Трусов.

«Момент истины» считает, что данная ситуация касается всего журналистского сообщества, поэтому рассчитывает на поддержку коллег.

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