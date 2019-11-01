OONI: проект, отслеживающий онлайн-цензуру по всему миру

Недавно, Мозес Каранджа, уезжая из международного аэропорта Аддис-Абебы на такси, столкнулся с неловкой ситуацией: он не смог заплатить своему водителю. Пока они ехали в город, подконтрольный правительству Эфиопии оператор отрубил в стране Интернет. Ни Каранджа, ни водитель не знали, сколько должна стоить поездка. Он договорился с водителем об устраивающей обоих сумме. Но эти перебои с интернетом, которые последовали за серией убийств чиновников в стране в июне, побудили его взглянуть на перебои с сетью по-другому. Он подозревал, что некоторые сервисы, такие как WhatsApp, не работали даже после того, как другие сайты «воскресли» через несколько дней после отключения.

Каранджа был прав. Работая в проекте под названием Open Observatory of Network Interference (OONI), который собирает данные о подключении к Интернету со всего мира, он выяснил, что Facebook, Facebook Messenger и веб-версия WhatsApp были заблокированы после первоначального отключения, что затруднило общение для многих эфиопов. Сервисы в стране были недоступны ещё совсем недавно, в августе.

OONI даёт информацию о доступности Интернета в таких странах, где власти вряд ли когда-либо признают, что они что-то заблокировали, говорит Каранджа. Этот проект — одна из немногих попыток измерить глобальную онлайн-цензуру, которая не всегда проявляется так грубо, как в примере с Эфиопией. Иногда правительство нацеливается на конкретные веб-сайты или требует отключения видео или фильтрации изображений, новостей, в новостных лентах. Все это и есть цензура. OONI и другие проекты документируют попытки такой цензуры.

Опасения по поводу цензуры — это глобальное явление, они есть даже в странах с либеральной демократией. Индия, со своим вроде бы демократическим устройством, летом несколько раз отключала интернет в Кашмире когда правящая индуистская националистическая партия потребовала усилить контроль над регионом с мусульманским большинством.

.



Серия убийств чиновников в Эфиопии в июне привела к отключению Интернета на несколько дней. Майкл Тьюэлде / Getty Images

.

Исследователи из OONI используют набор сетевых сигналов, которые отправляют волонтёры. Эти сигналы мало что значат по-отдельности, но собранные вместе могут разоблачать цензуру. Артуро Филасто, основатель OONI, говорит, что зачастую цензура — это когда контент, который вы видите в Интернете, варьируется в зависимости от вашего местоположения. «Есть много параллельных интернетов», отмечает он.

Задача проекта в авторитарных странах состоит в том, чтобы измерить и отследить, что блокируется или удаляется, и почему.

.

РЕГИСТРАЦИЯ ПАТТЕРНОВ

.

С помощью программы с открытым кодом OONI Probe, проект охватывает более 200 стран, включая Египет, Венесуэлу и Украину. Добровольцы устанавливают приложение OONI Probe на свои телефоны, планшеты и компьютеры с Mac и Linux. Приложение периодически проверяет предварительно настроенный список веб-сайтов и записывает, какой ответ получает пользователь при попытке перейти на определенный сайт. Так приложение узнает, какие сайты заблокированы или с каких сайтов пользователей перенаправляют на другие. Зарегистрированные таким образом паттерны цензоров отправляются в общую статистику.

Например, в 2016 году OONI при помощи волонтеров исследовало интернет-цензуру в Египте. Тогда оказалось, что пользователей часто перенаправляют на всплывающие окна, когда те хотят перейти на сайт неправительственной организации или СМИ.

.

ФИЛЬТРАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ

.

Онлайн цензура это не только заблокированные сайты. Социальные сети также фильтруют контент в новостных лентах и чатах. В Китае социальные сети отвечают перед правительством за политически нежелательный контент.

Соцсети фильтруют в чатах и новостных лентах любые изображения, которые могут быть неприятны государству. Стандарты фильтрации не всегда прозрачны и со временем меняются. Например, Weibo, китайский аналог Twitter, дважды пытался удалить контент ЛГБТ со своей платформы и дважды отказался от этой идеи из-за неожиданного общественного резонанса. Какие-то вещи могут быть отфильтрованы в определенные даты (например, во время важных по мнению правительства праздников или политических мероприятий), и разрешены позже.

.



Картинки с Винни Пухом были удалены из китайских соцсетей после того, как пользователи сравнили генсека КПК Си Цзиньпина с мультяшным медведем.

.

Исследовав WeChat, в OONI поняли, как соцсеть автоматизирует фильтрацию изображений. Оказалось, что компания обновляет свои фильтры в режиме реального времени. Фильтруют не только печально известную фотографию человека напротив танка с демонстраций 1989 года на Тяньаньмэнь. Фильтруются и фотографии текущих новостей: арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, торговая война между Китаем и США и даже промежуточные выборы в Сенат и Конгресс США 2018 года.

.

УДАЛЕНИЯ КОНТЕНТА

.

Фильтрация контента происходит не только в Китае, но и в США, правда немножко в другом смысле. После расшаривания пользователями по соцсетям ненавистнических высказываний и насильственного контента, Facebook, YouTube и Twitter столкнулись с критикой и теперь разрабатывают алгоритмы и нанимают модераторов для отбраковки нежелательно контента. Но здесь возникает неожиданная дилемма. Не всегда легко сказать, нужно ли запретить видео, содержащее насилие, или его нужно сохранить в качестве доказательства нарушений прав человека.

.



Видеозаписи террористического или военного насилия часто снимаются с социальных сетей, но они могут служить важными доказательствами нарушений прав человека. На фото — последствия взрыва автомобиля в Сирии.

.

В 2017 году некоммерческая организация Сирийский архив обнаружила, что YouTube отключил около 180 каналов, содержащих сотни тысяч видеороликов из Сирии. Дело было в том, что видеохостинг внедрил новую политику по искоренению насилия и террористической пропаганды. В одном из удаленных видео были показаны видеозаписи разрушений в четырех сирийских полевых больницах. Сирийский архив тогда настоял на том, чтобы YouTube восстановил многие из тех видео, но другие были потеряны.

По словам руководителя Сирийского архива Джеффа Дойча, важно не блокировать подобные видео, потому что соцсеть даёт хорошую возможность информировать общество и правозащитные организации о зверствах. Например, Совбез ООН сослался на видео с Youtube в докладе о применении химического оружии в Гуте, в Сирии.

.

ИЗМЕРЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ

.

После того как интернет в Аддис-Абебе отрубился, Каранджа, доктор философии из университета Торонто, решил покинуть страну, так как без интернета не мог связаться с иностранными коллегами. Поэтому он вылетел в соседнюю Кению и работал оттуда. Правда, и в Кении последствия эфиопского шатдауна настигли его.

Он пытался позвонить своим эфиопским контактам в Кении по WhatsApp, но не смог — сервис работал с перебоями. Поэтому пришлось воспользоваться обычной сотовой связью, которая стоила в 100 раз дороже.

Все эти неудобства беспокоили Каранджу. Но он решил, что ему ещё повезло. «Это моя история: денежные потери и неудобства. Есть люди, которые пережили гораздо больше».

.

.

Оригинал: Cnet.com

Перевод: РосКомСвобода

.

.

.