Копирайт-лобби требует от соцсетей бороться с пиратством также, как с «языком ненависти»

Компании индустрии кино испытывают недовольство в связи с тем, что соцсети, по их мнению, делают недостаточно для удаления пиратского контента, пишет TorrentFreak. Несмотря на то, что отрасль развлечений постоянно взывает к соцсетям о помощи, те не спешат следовать их призывам.

За последние несколько лет Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA, Motion Picture Association of America) наладила несколько полезных связей с платежными системами и рекламными агентствами, однако так и не может убедить соцсети активнее бороться с нелегальным контентом.

Сильным источником недовольства стало то, что кинокомпании видят, как соцсети борются с «языком ненависти», фейкньюс, насилием и прочим запрещенным контентом, публикуемым пользователями. Например, Twitter в последнем отчете о прозрачности компании, сообщил, что около 80-90% от нарушающего контента находит сам с помощью специальных инструментов.

Американская ассоциация кинокомпаний даже подняла эту тему на слушаниях в Конгрессе США, которые были посвящены теме «создания более здорового интернета для защиты потребителей». На этих слушаниях Нил Фрид, старший вице-президент MPAA, признал здравый смысл в усилиях соцсетей, которые они прилагают для борьбы с насильственным и оскорбительным контентом, но при этом отметил, что авторские права — не такая большая проблема в глазах соцмедиа, и посоветовал использовать опыт по удалению ненавистнического контента против пиратства:

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«Если компании предпринимают такие усилия в борьбе с определенным незаконным контентом, то они могут предпринимать такие же усилия для пресечения другого, явно незаконного поведения».

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Вице-президент предложил применять к пиратскому контенту те же инструменты, что и к «языку ненависти», насилию и спаму, так как нарушения копирайта тоже запрещены правилами соцсетей, и значит у них есть основание ввести такие инструменты. Однако при использовании «проактивных» инструментов против пиратства есть сложности. Например, если «язык ненависти» и оскорбления можно запретить для всех, то правом на публикацию оригинального контента обладают авторы. Получается, нужны инструменты, которые будут распознавать авторов. Впрочем, аналогичную методику Twitter будет применять к политикам и публичным фигурам, которым не станут запрещать выражаться агрессивно из-за их общественной значимости.

MPAA хочет подтолкнуть соцсети к соглашению по борьбе с пиратским контентом, однако не спешит требовать включения новых законодательных норм, чтобы не «заморозить» существующий рынок.

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