Большая российская энциклопедия не станет полноценной заменой Википедии

Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку предложил заменить «Википедию» электронной версией «Большой российской энциклопедии» (БРЭ), но о том, как именно должна произойти замена, ничего не сказал:

«По поводу Википедии… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме».

«Вот это будет во всяком случае достоверная информация». Путин предложил заменить «Википедию» «российской новой энциклопедией»https://t.co/3TARrk5lMP — The Insider (@the_ins_ru) November 5, 2019

Российский аналог «Википедии» планируют запустить в 2021 году. Работа над ней началась уже в июле текущего года.

В сентябре стало известно, что на создание российского аналога «Википедии» потратят почти 2 млрд рублей. Разработку поручили издательству «Большая российская энциклопедия». Размер субсидий составит 684 млн в 2020 году, 833 млн — в 2021 году, 169 млн — в 2022 году. При этом согласно внесенным поправкам в бюджет на 2019 и плановый период 2020–2021 годы, в 2019 году субсидия БРЭ на создание портала составила 302 млн рублей. Средства пойдут на аренду помещений и зарплаты сотрудникам, оплату подписки на справочники, техническую и другую необходимую литературу, а также на оплату использования архивных материалов и разработку программного обеспечения.

«Сама реализация проекта спланирована на 33 месяца. Пользователи получат к порталу доступ весной 2021 г. Сейчас идет работа по расширению и актуализации словника портала, причем включаются многие современные направления и даже отрасли знания. Информационной единицей портала является тематический энциклопедический слот – многоуровневый комплекс статей справочного, универсального и отраслевого характера, отличающихся степенью детализации энциклопедических сведений и глубиной проработки по одному объекту», — говорят в научном издательстве «Большая российская энциклопедия».

Ресурс будет также заниматься агрегированием информации из других источников

Ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец рассказал, что проект, стартовавший в начале июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года. После этого ыл опубликован проект постановления правительства о выделении субсидий на создание и работу общенационального интерактивного энциклопедического портала, который, по замыслу, должен стать качественной альтернативой «Википедии».

В группу для создания отечественной интернет-энциклопедии вошел 21 человек, в том числе первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Ранее власти неоднократно критиковали «Википедию» за ошибки. Замглавы Рособрнадзора Александр Бисеров предлагал даже закрыть ресурс. Позже в Рособрнадзоре попросили относиться к его словам с иронией. Но при этом Русская Википедия недавно получила на развитие 8,5 миллионов рублей.

П — последовательность. В октябре Путин выдаёт «Википедии» 8,5 млн рублей на развитие, а уже в начале ноября — заявляет, что «Вики» нам не нужна, и её необходимо заменить российским аналогомhttps://t.co/GiVa7dR6wI — Открытые медиа (@OpenMedia_io) November 5, 2019

Согласно условиям гранта, проект должен был начаться с 1 ноября 2019 года и закончиться ровно через год. Его получателем является некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ», которое занимается развитием российского сегмента «Википедии».

Получив президентский грант, «Викимедиа РУ» должна привлечь пользователей для работы над статьями о выдающихся ученых, педагогах и выпускниках Российских вузов и провести в разных регионах страны семинары по редактированию «Википедии». Основная цель проекта — сделать доступной информацию о выдающихся людях России, говорится в его описании.

Видимо, на волне последних запретительных тенденций государства российского, большинство пользователей восприняло слова Президента как намёк на блокировку Wikipedia в России, но тогда выделение из бюджета страны на развитие данной онлайн-энциклопедии выглядит довольно-таки странно.

«Справедливости ради, — отмечает журналист «Эха» Александр Плющев, — иногда власти подкидывают чуть-чуть денег Википедии, точнее, фонду «Викимедиа РУ». В октябре дали 8.5 млн на проект «Выпускники и наставники университетов России». Но основной массив, 99.999% создается энтузиастами. Для сравнения — это как если скинулись всем миром, последнее отдали, но церковь построили, и тут вдруг власти решили построить на том же месте новый сверкающий храм (даже, скорее, как мне подсказывают — макет храма), за бюджетные миллиарды».

В то же время, один из основателей российского сегмента Википедии, автор ее первых статей, а ныне исполнительный директор российского отделения некоммерческого фонда Wikimedia Станислав Козловский говорит, что высказывание Путина скорее не испугало, а «удивило»:

«Уже с 2012 года нас пугают блокировкой Википедии, поэтому мы уже к этому привыкли. Скорее, удивило, что внезапно пытаются что-то «заменить» – но, возможно, он имел в виду совсем другое. Тут есть разные трактовки, мы видим: кто-то говорит, что имелось в виду «заблокировать», но многие говорят, что просто имелось в виду, чтобы был более популярный источник, кроме Википедии. Второе мы только поддерживаем».

.

Козловский подчёркивает, что касаемо достоверности, было много «разных исследований, которые показывают, что подход Википедии, качество ее статей не хуже, чем в классических академических энциклопедиях». Подход к редактированию статей популярной онлайн-энциклопедии достаточно критичный — каждый день редакторы «выискивают там ошибки, уточняют, переписывают статьи», и продуктивность наполнения Wiki новыми материалами несоизмеримо высока. К тому же, есть несколько прецедентов, когда суды использовали Википедию в судах как источник достоверной информации.

Заменить Wikipedia Большой российской энциклопедией, также считает Козловский, невозможно. Энциклопедия насчитывает 80 тысяч статей, а в «Википедии» их больше полутора миллиона и ежегодно прибавляется по 80 тысяч. Он подчеркнул, что «Википедия» — это некоммерческий ресурс, который ни с кем не конкурирует.

«Википедия» и «Большая российская энциклопедия» — это разные проекты, и один из них не заменяет другой, объяснил «Открытым медиа» Козловский. «В „Большой российской энциклопедии“ очень жесткие критерии значимости. Например, там про персоналии практически нет статей — нет статьи про Зюганова, про Жириновского. Они не значимые политики с точки зрения этой энциклопедии», — приводит он пример. «Википедия» же куда более свободна в выборе тем.

Козловский надеется, что заявление Путина не означает блокировку российской «Википедии» в пользу Большой российской энциклопедии и не свидетельствует о грядущем отзыве только что выделенных президентским фондом денег. «Информации, что у нас отзывают этот грант, не было. Но если отзывают, тогда вернем», — говорит он.

Различия в подходе к описанию тех или иных энциклопедических данных в Wiki и БРЭ отмечают как противники, так и сторонники всемирно популярной энциклопедии.

«Для интереса сравнил статьи «Екатеринбург» в Большой российской энциклопедии (БРЭ) и Википедии, — отмечает шеф-редактор znak.com Дмитрий Колезев. — БРЭ — 15 тысяч знаков. Википедия — 102 тысячи знаков. Но важнее то, что в БРЭ, которая вроде как была издана в 2017 году, часть информации явно устарела еще году в 2010-м, а то и раньше. В частности среди крупнейших предприятий Екатеринбурга там перечислены Уральский приборостроительный завод (который давно переехал в Арамиль, и на его месте теперь собираются строить храм), Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (в 2011 году переехал в Верхнюю Пышму), издательство «У-Фактория» (официально закрылось в 2009 году), «Уралобувь» (еще в 2000-е производство закрыто, на его месте построены жилые комплексы) и так далее».

Последним актуальным спортивным событием в Екатеринбурге БРЭ считает чемпионат мира по шахматам среди женщин 2006 года. В списке музеев нет информации ни о музее Ельцина, ни о музее «Россия — моя история», ни вообще о каких музеях, открывавшихся после 1998 года. «Вот по такой точной, верной и актуальной книге Путин предлагает учиться российским школьникам. Вместо «Википедии», в которой якобы полно ошибок и неточностей», — подытоживает журналист.

«Это какое-то невероятное неуважение к труду огромного количества наших умных, упорных, трудолюбивых и самоотверженных соотечественников, — возмущается Александр Плющев. — Стопроцентных бессеребренников. Которые многие годы пополняют наш общий багаж знаний и создают эту невероятную штуку — Википедию. Без копейки государственных денег, просто так, из любви к знаниям. Вот так, походя, вытереть о них ноги — это низость и тупость».

Кардинально противоположное мнение высказывает кандидат наук, доцент Казанского федерального университета Рамиль Гарифуллин, по его словам, занимающийся исследованием Wiki с 2013 года и опубликовавший о ней «несколько статей в академических и западных журналах». Учёный поддерживает «освобождение российскими спецслужбами Рунета от воздействия зарубежных спецслужб».

«В настоящее время, — пишет он, — уже накопилось достаточное число фактов, свидетельствующих о том, что русская Википедия уже практически принадлежит западным спецслужбам, которые таким образом переписывают историю России. Приведу лишь выдержки из этих исследований: «…. Все это давным-давно знают, и в (особенно исторические, политические и т.д.) статьи поставлен замок и автоматически следящие за любыми изменениями «боты», программы-роботы. Вы это только заметили? Почитайте хотя-бы статьи о русской истории, о Великой Отечественной… Было бы странно, если бы спецслужбы проигнорировали Русскую Википедию. И они ее, конечно же, не игнорируют, стараясь влиять на наполнение статей Википедии в нужном ключе. Интерес спецслужб к корректировке содержимого русской Википедии никого удивлять не должен, это просто-напросто часть их повседневной работы в соответствии, так сказать, с должностными обязанностями. Но вот масштаб коррекций и эффективность западного влияния на русскую Wikipedia способны не то, что удивить, а просто-таки ошеломить неподготовленных людей…»

Гарифуллин также подчёркивает, что «большинство администраторов не граждане России и хуже того, «парочка из них в американском фонде Викимедиа на зарплате»», заявляя о необходимости введения квоты на администраторов-иностранцев. «Не идёт ли Википедия, по аналогии с проектом «Гринпис», который набирая участников со всего мира и используя традиции деструктивно-глобализационных проектов и бизнес-планов США, шпионит за всем миром, маскируясь борьбой за природную чистоту планеты?» — задаётся вопросом учёный, при этом утверждая, что якобы «с большим трудом в Википедию пробиваются статьи о развитии культуры и искусства в регионах России».

BBC проанализировала энциклопедическую информацию на обоих ресурсах, и заметила некоторые различия в материалах Wiki и БРЭ. Если первая старается давать более подробное, нейтральное описание заметных для российской истории личностей, событий и других фактов, то вторая подаёт информацию скорее с учётом официальной политической позиции РФ.

Публицист, один из создателей «Диссернета» и журналист «Эха» Сергей Пархоменко, в свою очередь, утверждает, что нынешняя ситуация «созревала, разрасталась, наливалась, набухала где-то внутри», называя её «аферой». Он также напомнил, что комиссию по созданию энциклопедического портала возглавляет замешанный в скандале «Рыбкагейта» бывший вице-премьер Сергей Приходько, который под неё

«…получил 2 миллиарда государственного финансирования. «Уникальность портала, — говорится в сопроводительном тексте проекта, — будет заключаться в том, что будут созданы и актуализированы знания на основе имеющихся информационных ресурсов, в первую очередь выполняющий государственные задачи». Государственные задачи энциклопедии! А как же-с. «Партия учит, что газы при нагревании расширяются…». Помню-помню. Всего-то лет сорок прошло с тех пор, а Советская Россия возвращается на свой магистральный путь».

.

«Все обсуждают идею Путина заменить «Википедию» надёжной «Большой российской энциклопедией» и переживают, что все получится в лучших традициях российских государственных проектов — дорого и бессмысленно, — пишет Telegram-канал «Чудеса OSINT». — Сайт госзакупок показывает, что так и будет. ОАО «Большая российская энциклопедия» уже выбрало компанию, которая за 5,5 млн рублей займется разработкой бренда и маркетинговой стратегии государственной «Википедии» — или, на чиновничьем языке, «интерактивного энциклопедического портала»».

Отмечается, что «конкурс выиграло никому неизвестное ООО «Спутник Консалтинг»», выручка которого в 2018 года была в два раза меньше суммы контракта с «Большой российской энциклопедией».

Telegram-канал также выяснил, что согласно страничке «Спутника» в Facebook (63 подписчика), позади у него «такие мощные проекты, как брендинг отеля на Кипре, маркетинговое исследование для коттеджного поселка в Липецкой области и помощь в реализации торговых площадей в ТРЦ в Мытищах».

«С таким подрядчиком, — подытоживает канал, — и бренд, и маркетинг российской государственной «Википедии», конечно же, будут впечатляющими. Как и сама энциклопедия в дальнейшем».

Проведя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила ещё два заказа от БРЭ:

поставка аппаратных средств вычислительной техники, персональных компьютеров, лицензионного программного обеспечения, монтаж электропроводки и электроарматуры, телекоммуникаций и компьютерной сети, включая оптоволоконные линии связи для создания и наладки системы виртуализации рабочих мест и инфраструктуры сети. Стоимость — 48 430 300 рублей. Дата окончания подачи заявок — 13 ноября текущего года.

разработка информационной системы «Редакционный комплекс «Большая Российская энциклопедия»» для повышения эффективности взаимодействия работников редакторского комплекса Заказчика в рамках редакционного процесса подготовки материалов. Цена — 132 900 000 рублей. Источник финансирования — субсидия федерального бюджета. Почему-то информация об участниках конкурса не указана, а на днях в контракт были внесены изменения.

Сеть же в целом отнеслась к предложению Президента Путина негативно, поскольку в свете последних запретительных инициатив большинство пользователей увидело здесь желание властей прикрыть и Wiki, предложив россиянам вместо неё свой «импортозамещённый» вариант.

Предлагаю заменить Твиттер надписями на заборах — Константин Кузнецов (@kkuznetzov) November 5, 2019

Путин предложил переписать Википедию на бересте при свете лучины! — Фёдор Крашенинников (@Fyodorrrrr) November 5, 2019

У России три врага: википедия, свидетели Иеговы и гуманитарии — ГОРОД ГРЕХОВ | SIN CITY (@sincity8512) November 5, 2019

Пишут, путин предложил заменить Википедию ветхим заветом — СинхроФразоДрон (@Negotov) November 6, 2019

… А под конец, президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на современную западную медицину при лечении болезней, и предложил заменить её на молитвы и повязывание на больное место георгиевских ленточек! pic.twitter.com/52qQDRiICi — White Death (@_White_Death) November 6, 2019

"Российская новая энциклопедия" всегда будет содержать актуальную информацию по таким темам как ачётамухохлов, ктоеслинеон, аупиндосовнегровлинчуют и другим, необходимым для каждого гражданина. — Persona Non Grata (@ng_persona) November 5, 2019

«Путин предложил заменить Википедию Большой российской энциклопедией».

Осталось заменить компьютеры деревянными счетами, а президента — маразматиком, который уже 20 лет сидит во власти… — Ходорковский Михаил (@mich261213) November 5, 2019

«Интернет-замещение! Это по-нашему, по путински! Держись, фейсбук. Где-то там уже корпят над мордоркнигой. И в ремейк «Кавказской пленницы» обязательно надо вставить: Да здравствует наша энциклопедия, самая достоверная энциклопедия в мире!» – иронизирует журналист Елена Рыковцева.

Еще один журналист Антон Орехъ считает это подтверждением скатывания России к тоталитаризму: «Когда конкретный человек становится лучшим экспертом по любому вопросу. Как тратить деньги спонсоров на поддержку футбольных клубов. Какое кино нужно смотреть. Каким должен быть русский язык. Какой должна быть Википедия. Когда глава государства дает рецепты внешней и внутренней политики – это как раз нормально. Поэтому он и глава, для этого его и выбрали. А когда такой человек судит обо всем на свете, даже о том, про что понятия не имеет – и это немедленно становится руководством к действию – вот это и есть авторитарное правление. Путин же про интернет знает в лучшем случае со слов Пескова или из телевизора от Соловьева – но точно в курсе, чем заменить Википедию».

В то же время в Минцифры уточнили, что Путин не имел в виду блокировку. Замминистра Алексей Волин сказал:

«Замена не означает закрытия, не надо приписывать президенту того, чего он не говорил».

.

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов объяснил, почему российская электронная энциклопедия не станет соперником Википедии. «Пусть расцветает тысяча цветов». Любой человек – программист или президент – может захотеть создать какой-то ресурс. Но, к сожалению или к счастью, только пользователи своими заходами или регистрациями могут ответить на вопрос, будет удачным проект или нет. Википедия – проект глобальный. Россия для глобального интернет-рынка – незаметный игрок: в Facebook 2 млрд пользователей, в его российском сегменте – 50 млн. В Википедии, полагаю, цифры аналогичные. Поэтому глобальная Википедия не заметит никакой российской энциклопедии. Но у подобных проектов горизонт – год, два, три, и только тогда можно будет говорить, получилось или не получилось», — пояснил он.

.

.

.