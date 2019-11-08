Домофон отследит тебя

Структуры столичной мэрии объявили тендер на поставку техники для городской «системы видеоаналитики» на 1,2 млрд руб. Ранее в руководстве МВД РФ обещали, что к системе распознавания лиц в Москве подключат все 175 тыс. городских видеокамер. Для работы с картинкой заказано более 250 серверов и система хранения данных емкостью около 9 петабайт.

Эксперты считают конкурс первым в цепочке закупок новой техники, говоря, что к системе подключат камеры на светофорах и в общественном транспорте, а власти смогут распознавать лица граждан, однажды попавших в поле зрения техники, в режиме реального времени. Конкурс на поставку оборудования «для обеспечения вычислительных ресурсов» городской системы видеоаналитики объявило АО «Электронная Москва» (принадлежит столичным властям).

В заказе московского правительства фигурирует 105 компьютеров, каждый из которых оснащён 16 графическими ускорителями NVIDIA Tesla T4, 258 серверов и 1,3 тысячи дисков. Общий размер хранилища составит более 9 петабайт.

Собеседник «Ъ», знакомый с подробностями проекта, рассказал, что мэрия создаёт единое видеопространтсво, к которому будут подключены все камеры с домофонов, светофоров, из подъездов и общественного транспорта. Он утверждает, что оно будет использоваться для распознавания лиц, работать в режиме реального времени и совместимо с базами МВД. Источник заявил, что для работы такой системы требуется очень серьёзные вычислительные мощности, поэтому это только первая закупка оборудования.

В Департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы указали, что закупка оборудования «поспособствует более эффективному решению городских задач». Они заявили, что это поможет улучшить контроль за благоустройством и безопасностью горожан. По их данным, система видеослежения помогает расследовать до 70% нарушений.

Дата окончания подачи заявок на исполнение этого заказа — 11.11.2019 г., дата подведения итогов — 18 ноября текущего года.

Гендиректор сети московских дата-центров 3Data Илья Хала считает, что «подобная мощность серверов может обеспечить скоростную аналитику по заданным параметрам». «Например, для вычисления конкретного лица из нескольких миллионов,— говорит он.— Можно онлайн отслеживать любые перемещения объектов, например, по номеру автомобиля. А по фотографии, загруженной в систему, можно найти человека по всему городу, да еще система проанализирует архив за последние 30 дней».

Сейчас сервера с картами Nvidia используются в проектах по всему миру для распознавания лиц, в искусственном интеллекте и аналитике больших данных, сообщил источник на IT-рынке. «В тендере в большом количестве фигурируют ускорители, что указывает на то, что будут решаться задачи анализа. Это может быть как распознавание лиц и поведения людей, так и анализ дорожного трафика»,— допускает он. В российском представительстве Nvidia от комментариев отказались.

Напомним, в октябре текущего года РосКомСвобода и гражданская активистка Алёна Попова подали в суд иск с требованием запретить распознавание лиц на улицах. Попову ранее оштрафовали за одиночный пикет возле здания Госдумы. Активистка назвала 32-кратное увеличение изображения с камеры с акцентом на лице признаком системы распознавания лиц. Савеловский суд отказался удовлетворить исковые требования Поповой.

.



.

.