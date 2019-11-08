08.11.2019

Минцифры признало нереализуемость блокировки пользователей e-mail и мессенджеров

Законопроект сенатора Клишаса нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, поэтому министерство его не поддерживает

blokirovka-polzovatelya email messenger  

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что Минцифры не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты:

«…нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем».

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Данный законопроект внесла ранее группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом, известным по идее создания «суверенного рунета». Документ предлагал ограничивать для пользователей возможность передачи сообщений в почтовых сервисах или мессенджерах. Блокировка должна была начать действовать в течение суток с момента получения уполномоченными органами информации о передаче запрещённых законом сведений.
Обязанность блокировки хотели возложить на операторов.

Авторы законопроекта считают, что данная норма позволит более эффективно противодействовать угрозам.

Также чиновник высказался относительно вступившего 1 ноября в силу закона о «суверенном Рунете». По его мнению, это никак не отразится на работе заблокированного в России мессенджера Telegram.

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