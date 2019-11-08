Минцифры признало нереализуемость блокировки пользователей e-mail и мессенджеров

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что Минцифры не поддерживает законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты:

«…нарушает принцип сетевой нейтральности, технически нереализуем, не поддерживаем».

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Данный законопроект внесла ранее группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом, известным по идее создания «суверенного рунета». Документ предлагал ограничивать для пользователей возможность передачи сообщений в почтовых сервисах или мессенджерах. Блокировка должна была начать действовать в течение суток с момента получения уполномоченными органами информации о передаче запрещённых законом сведений.

Обязанность блокировки хотели возложить на операторов.

Инициативу сенатора Клишаса по отключению солнца назвали технически нереализуемой ;-( С другой стороны, что они там в Минсвязи понимают в крокодилах?https://t.co/0jA46r1PES — Vladimir Kharitonov (@v_x) November 8, 2019

Авторы законопроекта считают, что данная норма позволит более эффективно противодействовать угрозам.

Также чиновник высказался относительно вступившего 1 ноября в силу закона о «суверенном Рунете». По его мнению, это никак не отразится на работе заблокированного в России мессенджера Telegram.

«Будет [c Telegram] то же самое, что сейчас. А что, у кого-то есть какие-то проблемы?», — поинтересовался замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.https://t.co/IS86NhrlED — Новая Газета (@novaya_gazeta) November 8, 2019

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