Путин озаботился этикой искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин предложил создать этический кодекс взаимодействия человека и искусственного интеллекта (ИИ). Данная технология действительно становится новым фактором общественного развития, оказывает все большее влияние на рынок труда, повседневную жизнь людей. Об этом глава государства сказал на пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey:

«Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом. Мы с вами должны обязательно помнить: нельзя изобретать технологии ради самих технологий, и наша главная цель — это устойчивое гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, для граждан. Безусловно, потому, что человек является высшей ценностью».

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Из этого, по словам Президента, будет исходить и российское государство. Он выразил надежду, что из этого будет исходить и профессиональное сообщество, которое будет заниматься этой темой.

Путин предложил создать этический кодекс взаимодействия человека и искусственного интеллекта. «Мы с вами должны обязательно помнить: нельзя изобретать технологии ради самих технологий», — цитирует Путина пресс-служба Кремля. Фото: пресслужба Кремля. pic.twitter.com/EgqoGDnygV — Объектив Реалий (@oreality_news) November 10, 2019

Президент также выразил уверенность, что Россия способна стать одним из глобальных лидеров в этой сфере.

AI Journey — серия мероприятий, посвященных искусственному интеллекту и анализу данных. Как сказано на официальном сайте проекта, осенью 2019 года представители бизнеса, профессионалы в области технологий, ИИ и анализа данных, представители академического сообщества объединились для коммуникации и обмена лучшими практиками в области применения и будущего технологий искусственного интеллекта.

На концеренции компании Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», MailRu Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о создании Альянса в сфере искусственного интеллекта.

В рамках Альянса фирмы будут создавать технические компоненты для стимулирования развития ИИ, они намерены объединить усилия для «ускорения технологического развития и достижения участниками альянса лидерских позиций на глобальных технологических рынках в сфере ИИ». Также они хотят координировать бизнес-сообщества и научные организации для реализации национальной стратегии ИИ. Альянс будет проводить научные и экспертно-аналитические исследования, организовывать международное сотрудничество, содействовать при организации необходимой инфраструктуры и готовить исследовательские полигоны для апробации применения технологий.

Напомним, в октябре текущего года Президент РФ подписал указ об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития технологий, включая выработку этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Стратегия носит рамочный характер — конкретные целевые показатели и перечень мероприятий по их достижению установит федеральный проект в составе нацпрограммы «Цифровая экономика», который должен быть подготовлен до 15 декабря этого года.

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