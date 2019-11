Спецпредставитель Путина: «В спутниковом интернете мы неизбежно отстанем от Илона Маска»

Спутниковый Интернет от компании Илона Маска Starlink может не появиться в 2020 году, считает специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Ранее о начале работы системы в США уже в будущем году заявила сама компания.

«Обещает [оказывать услуги клиентам в США с 2020 г.], но боюсь, что это задача посложнее даже полёта на Марс», – сказал Дмитрий Песков в интервью «Фонтанке». При этом представитель Путина не считает, что возможные задержки с планами реализации иностранных проектов по созданию группировок спутников для интернета «в любой точке мира» помогут российской аналогичной системе «Гонец», начало развертывания которой намечено на 2024 год.

«Наш проект отстанет. Неизбежно. Вопрос ведь не в способности вывести на орбиту много тонн груза. Вопрос в том, как быстро вы можете это делать. А для группировки нужно 42 000 аппаратов на орбите. Значит, нужно, чтобы ракета летала несколько раз в день. Таких технологий у нас нет сегодня. Задача по их созданию только ставится». – считает Дмитрий Песков.

Развертывание отечественной спутниковой группировки «Гонец» нового поколения начнется через пять лет. Новая спутниковая система с условным названием «Гонец-2» будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей. Группировка будет состоять из 28 космических аппаратов, разнесенных в четырех плоскостях, по семь аппаратов в каждой. Они будут располагаться на орбите высотой 1,5 тысяч километров.

В мае 2019 года Starlink вывела с помощью ракеты Falcon 9 от Space X на орбиту первые 60 своих спутников. В конце октября текущего Илон Маск отправил первый твит с их помощью:

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰

— Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019