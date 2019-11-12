Госдума в I чтении приняла законопроект о едином поставщике ТВ в Сети

Законопроект №759960-7 о трансляции телеканалов в интернете Госдума приняла в первом чтении.

Предлагается ввести специальное регулирование распространения в интернете общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиции в мультиплексе на всей территории РФ. Вещание будет возможным на определенном сайте, специально для этого созданном, следует из текста законопроекта. Однако комитет Госдумы по информполитике планирует доработать инициативу и снять ограничение — вещание будет проходить на нескольких площадках несколькими вещателями. Поставщика должен будет определить Роскомнадзор.

Перед голосованием с докладом выступил глава думского инфокомитета Леонид Левин, который в обосновании принятия такого законопроекта заявил, что государство обеспечивает право каждого гражданина на доступ к 20 каналам федеральных мультиплексов в виде цифрового эфира, кабельного или спутникового вещания. «Это тот минимум качественного медийного содержания, который мы обязались предоставлять на основе президентских решений и целого ряда принятых законов, — подчеркнул он. — В то же время, нельзя забывать, что точно такой же средой распространения является интернет, в котором качественный ТВ-контент тоже востребован».

«Был ряд громких случаев обнаружения в интернете мультиплексов с незаконной рекламой. Доходило до того, что в детские передачи врезалась незаконная реклама противозачаточных средств!» — посетовал глава инфокомитета.

По мнению авторов законопроекта, произвольным изменением контента и прямым нарушением авторских прав федеральных каналов, перед государством встал вопрос о необходимости защитить права граждан и соблюдение законодательства.

О нарушении авторских прав говорил и единоросс Евгений Ревенко, назвав интернет «Гуляй-полем», где изобилует воровство интеллектуальной собственности, и поэтому необходим такой контроль, который прописан в законопроекте.

Выступавший с содокладом коллега Ревенко по фракции Сергей Боярский признал, что в текущем документе есть множество проблемных мест, которые рабочая группа обещала решить ко второму чтению.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный выразил удивление — зачем же нужен ещё один посредник, если сами каналы могут заключать договоры, наказывать за недопустимую рекламу? Он также опасается монополизации этой сферы, которая неизбежно приведёт к дополнительным затратам.

Левин заверил — монополизации не будет, и для этого ко второму чтению будут внесены поправки о том, что поставщиков будет несколько. А законопроект лишь защищает информационные ресурсы, которые поддерживает государство, и от которых важную информацию получают зрители. В качестве гаранта адекватного выбора поставщика он упомянул введение Роскомнадзора, также добавив, что «стрим — это то, где нужна необходимость оперативного реагирования на такие вызовы».

Предполагается, что доступ зрителей к сайту общедоступных телеканалов будет бесплатным. При этом вещатели должны обеспечивать соответствие транслируемых через Сеть общедоступных телеканалов сетке вещания таких телеканалов, за исключением продукции, в отношении которой у вещателя отсутствуют необходимые права на ее распространение в интернете. О таких программах или фильмах вещатели должны будут информировать зрителей.

Законопроект в итоге был принят в первом чтении 332 голосами «за» при трёх воздержавшихся и отсутствии тех, кто против.

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