Наказания за слова: на что обижалась власть за последнюю неделю

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Допрос за «оскорбление» мэра в Костромской области

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Блогер из Костромской области Владислав Дружков, который ведет паблик Мрачные посёлки, на днях был вызван на допрос из-за ранее опубликованного видео, где он ругает мэра города Буй Игоря Ральникова, добавляя букву «С» к его фамилии и называя «козлом». На видео мужчина рассказывает о некачественно сделанной ливневой канализации и в конце произносит каламбур, основанный на фамилии мэра.

Первая попытка преследования блогера за это видео, предпринятая ещё в июле текущего года, провалилась. В тот раз Игорь Ральников написал заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности администратора паблика и автора видео. Тогда СК отказал мэру в возбуждении дела, но местные власти, судя по всему, не оставили попыток разобраться с блогером — уголовное дело по ст.319 УК РФ (Оскорбление представителя власти) снова начато, о чем сообщил блогер у себя в паблике.

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Обыск у блогера за слово «ничтожество» в адрес чиновника

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К брянскому видеоблогеру Александру Коломейцеву на днях нагрянула полиция. Силовики обыскали жилье и забрали электронику. Причиной этого стал YouTube-канал блогера, на котором он критикует местную администрацию. Блогер считает, что следствие началось из-за слова «ничтожество», которым он назвал чиновника из областной управы. Позже Александр Коломейцев выложил видео, на котором около 10 силовиков заходят в его дом. На видео блогер сообщил о том, что на него завели несколько уголовных дел.

В брянском телеграм-канале «Шумел Сурово…» опубликовали фотографию заявления на блогера от человека, инициалы которого совпадают с инициалами А. В. Богомаза — губернатора брянской области. Заявитель называет высказывания Коломейцева на видео «неуважением к власти и обществу».

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Отсидевшего за пост блогера арестовали на 15 суток

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Алексей Кунгуров — тюменский блогер, который уже сидел в тюрьме за «оправдание терроризма», на днях был задержан полицией во время похода в магазин с 5-летней дочкой за мороженым. Мужчину вместе с дочерью доставили в отделение оперативники центра «Э», где несколько часов опрашивали и только к вечеру позволили жене блогера забрать ребенка домой, сообщает собеседник издания Znak.

Причиной задержания мог стать пост блогера «Допустимо ли называть русский народ <вторичным продуктом>?» за январь текущего года. Суд признал Алексея Кунгурова виновным в «возбуждении ненависти» и арестовал его на 15 суток.

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Читинского блогера Лёху Кочегара оштрафовали за очередное высказывание в адрес Владимира Путина

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Блогер из Читы во второй раз за последний месяц оштрафован за неуважение к власти, постановление суда опубликовала его адвокат Марина Савватеева. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

На этот раз блогера оштрафовали за видео «Здесь давят наше будущее», опубликованное 2 месяца назад на его YouTube-канале. На видео Лёха Кочегар говорит, что «власть должна сидеть на параше, на Магадане, и Вова Путин должен первый там сидеть». Тирада завершается нецензурными выражениями в адрес главы государства. В прошлый раз видеоблогера оштрафовали также за оскорбление действующего Президента РФ.

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Прокуратура просит 280 часов общественных работ активисту за «неуважение к власти»

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Активист из города Ирбит Свердловской области Алексей Кононов в июне выложил видео, где он звонит в ГИБДД и пытается поговорить с начальником, Денисом Митряшовым, о том, что мотоциклисты мешают спать местным жителям. Блогер не смог дозвониться до начальника ГИБДД и назвал того «ссыклом».

На днях в ирбитском суде состоялись прения сторон, где активист сообщил суду о том, насколько эффективной была его работа в связке с ГИБДД по поиску нарушителей и сказал, что не будет извиняться перед Митряшовым. Прокуратура запросила для него 280 часов общественных работ. Следующее заседание назначено на 15 ноября.

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Дело на журналиста Вилкова «о клевете» в адрес саратовского депутата будет закрыто

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Об этом прокурор Андрей Сухоручкин попросил суд во время прений. «Оценивая совокупность представленных суду доказательств, полагаю, что они не подтверждают наличия в действиях Вилкова С.В. состава вменяемого ему преступления», — сказано в заявлении прокурора на имя судьи Юлии Павловой, сообщает Медиазона.

Это дело тянулось 4 года, а началось после заявления депутата-единороса саратовской городской думы Сергея Курихина, которое он подал в ответ на расследования Вилкова. Журналист тогда опубликовал оперативную справку, в которой говорилось, что полный тезка Курихина фигурирует как член ОПГ, причастной к рэкету, торговле наркотиками и убийствам.

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Курганскому активисту отказали в рассрочке выплаты штрафа, назначенного из-за песни о Путине

Курганский городской суд отказал координатору регионального движения «Агит Россия» Евгению Жукову в отсрочке выплаты административного штрафа, назначенного ему за размещение на его странице в соцсети «ВКонтакте» песни о президенте РФ Владимиру Путине, в которой употребляется ненормативная лексика.

«Но спрашивается, как я, блин, должен был оплачивать этот гребенный штраф, если меня уволили с единственного места в Кургане, где можно было зарабатывать хоть какие-то более-менее суммы. На данный момент я зарабатываю копейки, как и большая часть нашей прекрасной страны, которых хватает только на то, чтобы выживать!» — прокомментировал решение суда Евгений Жуков в своем телеграм-канале.

Решением Курганского городского суда Евгений Жуков был признан виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, выразившееся в распространении информации, выражающее неуважение к государственной власти»), ему был назначен штраф в 40 тыс. рублей. Молодой человек пытался обжаловать это решение в областном суде, но оно было оставлено в силе.

Историю появления песни, за которую он был привлечён к ответственности, молодой человек изложил в своём Facebook. Жуков в разговоре с корреспондентом Znak заявлял, что удалять пост с нецензурной песней о Путине не собирается, так как считает, что ничего не нарушил. Он также отмечал, что данное дело будет доведено до Европейского суда по правам человека. Ранее на него уже заводили административное дело за акцию «Заплати налог». Тогда Жуков ходил по городу в маске Президента. Кроме того, Жуков известен своей акцией по установке на кладбище в Кургане надгробия Путину.

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В прессе, а также в среде правозащитников не раз отмечалось, что так называемые «законы Клишаса», среди которых и закон «о неуважении к власти», стали рычагом давления на общество, и используются настолько интенсивно, что новости об этом не исчезают из повестки дня. В связи с этим было любопытно услышать мнение властей о принятых ими весной текущего года «новеллах»:

Применение законов о противодействии фейковым новостям и публичном неуважении к органам государственной власти в ряде случаев было уместно и необходимо, хотя их и пытались использовать для давления на журналистов и гражданских активистов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ».

Выступая на секции, посвященной проблеме фейковых новостей, Левин обратил особое внимание на то, что при подготовке текстов так называемых «законов Клишаса» ко второму чтению в них были внесены «подробные классифицирующие формулировки, чтобы свести к минимуму риск их вариативного толкования».

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