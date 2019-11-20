«Момент истины» первым в России оспорил штраф по делу о фейк-ньюс

Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины», подвергнутому первому в России административному штрафу в размере 200 тыс. рублей по статье КоАП о фейковых новостях. Как сообщил адвокат «Момента истины» Фёдор Трусов: «Судебное решение, которое мы считаем необоснованным и подлежащим безусловной отмене, Хорошевский районный суд отменил и направил на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи». Издание стало первым, кому удалось оспорить обвинение в публикации недостоверных новостей.

https://www.bfm.ru/news/429907Кто отменил первый в России штраф о «фейковых» новостях — тот я) Опубликовано Fedor Trusov Вторник, 19 ноября 2019 г.

«Мы уверены, что данное постановление апелляции вызвано тем, что в ходе заседания представитель Роскомнадзора пояснил, что к самому содержанию ролика нет претензий, а претензии имеются только к названию сюжета, в котором ставился вопрос, не ждет ли Россию «майдан», — сказал адвокат. Он рассказал, что на заседании был просмотрен ролик, а суд обратил внимание на то, что заголовке задается вопрос, будет ли «майдан», и по итогам передачи делается вывод, что «майдана» не будет.

По словам Трусова, формальным основанием для отмены постановления суда первой инстанции стало ненадлежащее извещение интернет-издания. «Показательно, что указание замгенпрокурора Виктора Гриня было единственным доводом представителя Роскомнадзора, что он и подтвердил в суде апелляционной инстанции», — сказал Трусов.

По его мнению, ООО «Момент истины» не нарушало закон. Защитник заявил, что намерен отстаивать интересы издания в российских судебных инстанциях, а при необходимости обратиться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, в середине октября текущего года суд признал организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначил ей административный штраф в размере 200 тыс. рублей без конфискации предмета правонарушений. Также суд назначил административный штраф в размере 60 тыс. рублей главному редактору издания Гнеушеву.

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания об организации Майдана в РФ и гиперссылки на сайте на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

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