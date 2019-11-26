ФАС разработает требования к предустановке российского софта

Замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин представил свой доклад на заседании комитета СФ по экономической политике в рамках парламентских слушаний по созданию единой системы правового обеспечения развития цифровой сферы, в котором рассказал о развитии цифровой экономики в условиях конкуренции. Он рассказал о практике применения антимонопольного законодательства в цифровой сцере. В частности, Голомолзин упомянул «опыт рассмотрения дел в отношении крупных мировых цифровых гигантов, таких как Google, Microsoft, Apple».

Замглавы антимонопольной службы далее отметил, что ситуация с рассмотрением дел о нарушениях антимонопольного законодательства за последние годы претерпела существенные изменения и практика антимонопольного ведомства иллюстрирует необходимость вносить коррективы и в работу антимонопольных органов, и в нормативно-правовое регулирование.

«Рыночная власть на цифровых рынках определяет использование больших данных, алгоритмов, пулов прав интеллектуальной собственности, нулевые транзакционные издержки, сетевые эффекты. Рынки концентрируются вокруг платформенных решений, являются многосторонними, монетизация доходов формируется в сопряженных сферах. Меняются условия сделок, слияний и приобретений, меняется характер нарушений антимонопольного законодательства», — добавил Анатолий Голомолзин.

В рамках обеспечения недискриминационного доступа на рынки приложений для российских разработчиков, также сказал Голомолзин, ФАС создала открытую рабочую группа и разработана концепция законопроекта по установлению требований по предустановке отечественных приложений, удаляемости приложений для абонентских устройств, реализуемых на территории Российской Федерации. При подготовке своих предложений ФАС учитывала, в том числе собственный опыт рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства.

«Учитывая особенности функционирования глобального рынка приложений, ФАС России считает, что наилучшим способом обеспечения недискриминационного доступа на рынок является введение требования по предустановке российских приложений определенной функциональности на стадии производства устройств. Для обеспечения информационной безопасности важно обеспечить возможность полной удаляемости сервисных приложений без ущерба функциональности сервисного программного обеспечения. Крайне важно, чтобы обе меры были реализованы одновременно – предустановка (в том числе в форме «окна выбора» и право потребителя на удаление приложений)», — добавил он.

Напомним, закон, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО), был принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом Федерации во второй половине ноября текущего года.

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