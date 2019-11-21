Госдума обязала предустанавливать российское ПО на компьютеры и гаджеты

В третьем, окончательном чтении принят закон, согласно которому при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них будут устанавливать российское программное обеспечение (ПО).

Сам по себе документ №757423-7 – это поправки в закон о защите прав потребителей. Законом регламентируется, что при продаже некоторых видов техники, на которые предварительно установлены какие-то программы, в интересах потребителей необходимо предварительно установить российское ПО. А все нюансы (что это за техника, список обязательных к предустановке программ и порядок собственно предустановки) будет определять Правительство Российской Федерации. В качестве примера авторы законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Таким образом, уверены авторы документа, граждане смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

В июле Жигарев, Гутенев, Николаев и Ющенко также внесли законопроект №757430-7 об административной ответственности за нарушение запрета на продажу отдельных видов электронных устройст без предустановленного российского ПО с 1 января 2021 года. Штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч. Пока что документ не прошел первое чтение.

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