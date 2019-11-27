Пятьдесят миллионов на мониторинг интернет-активности москвичей

Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила тендер ДИТ города Москвы на оказание комплексных услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационной системы «Система мониторинга и анализа интернет активности пользователей города Москвы» в 2020 году. Начальная стоимость контракта — 50 млн рублей.

В прошлом году мы рассказывали о похожем заказе, суть которого была в выполнении работ по развитию информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей столицы, начальная цена которого была почти 53 миллиона рублей, и с предложенной ценой 52 422 480 руб. тот тендер выиграло ООО «УБИК», у которого ДИТ Москвы является одним из основных заказчиков.

В техзадании сказано, что услуги по технической поддержке и системному сопровождению информационных систем и ресурсов будут происходить в два этапа:

Подготовительный — организация эксплуатационных служб; Основной этап:

— Поддержка пользователей;

— Прикладное администрирование;

— Системное администрирование;

— Адаптационное сопровождение.

Оказание услуг по технической поддержке и системному сопровождению информационных систем и ресурсов осуществляется в целях:

— Обеспечения информационно-консультационной поддержки работы пользователей с Системой (включая прикладное программное обеспечение (ППО));

— Ведения технической и эксплуатационной документации и актуализация её по результатам обработки запросов пользователей;

— Определения текущего состояния компонентов Системы по результатам автоматического выявления средствами мониторинга событий в Системе;

— Поддержания параметров функционирования системного программного обеспечения (СПО) и технического обеспечения, удовлетворяющих требованиям Системы и производственных процессов, включая их непрерывность;

— Обеспечения целостности, сохранности и восстанавливаемости данных Системы;

— Поддержания параметров функционирования ППО, удовлетворяющих требованиям производственных процессов, включая их непрерывность;

— Обеспечения бесперебойного функционирования Системы;

— Обеспечения сохранения работоспособности Системы в изменяемой среде промышленной эксплуатации.

Как указано в ТЗ, «назначением информационной системы мониторинга и анализа интернет активности пользователей, является повышение качества продвижения и популяризация контента информационных систем и ресурсов города Москвы, в том числе определение оптимальных площадок коммуникаций с посетителями и канала продвижения контента согласно определенному сегменту, к которому относится посетитель или интернет-ресурс». Те же самые цели заказчики озвучивали и в прошлогоднем тендере.

Основные функции Системы: «Мониторинг посещаемости интернет-ресурсов. Выявление разделов интернет-ресурсов, требующих оптимизации с точки зрения повышения посещаемости. Мониторинг изменения аудитории интернет-посетителей. Сегментация и кластеризация интернет-посетителей с возможностью выявления целевых групп. Визуализация результатов анализа закономерностей и особенностей поведения интернет-посетителей в достаточном объеме для обеспечения принятия решений интернет-ресурсом относительно направлений развития».

Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 11.12.2019, дата подачи окончательных предложений — 13.12.2019, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 18.12.2019.

Мы проследим за всеми изменениями в этом тендере и сообщим вам, как только станет известен победитель. Либо вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

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