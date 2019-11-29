Российские власти готовят запрет на оплату товаров и услуг криптовалютой

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, сообщил журналистам источник, знакомый с инициативой. на данный момент меры наказания за нарушения данного правила неизвестны, но, возможно, будет введена уголовная ответственность со сроками пять-восемь лет.

В России могут запретить оплату товаров и услуг с помощью биткоинаhttps://t.co/tK3cmnOmbb#биткоин pic.twitter.com/hnSZxOB6L2 — Coinspot (@CoinSpot) November 29, 2019

Информацию о подготовке инициативы не подтвердили в ЦБ, но отметили, что готовы поддержать ее. Такую же позицию занимает и Минфин. На данный момент криптовалюты никак не регулируются в стране. В некоторых интернет-магазинах можно расплатиться цифровыми деньгами, а фрилансеры зачастую получают оплату в них.

Замминистра Алексей Моисеев еще летом подчеркивал, что в России никогда не будет разрешено использование криптовалют в качестве платежного средства для оплаты товаров, работ и услуг. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также неоднократно заявляла, что регулятор против включения криптовалют в денежную систему. О том, что власти РФ должны пресечь возможность «недобросовестного» использования цифровых валют, говорил и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По мнению управляющего партнера юридической компании «ЭБР» Александра Журавлева, запрет на использование криптовалюты в качестве средства платежа — ожидаемый шаг от ЦБ. Специалист подчеркнул, что на данный момент крайне важная задача — это определение правовой природы криптовалюты, а окончательное понимание статуса цифровых денег будет после принятия законопроекта «О ЦФА».

Партнер «Taxology», зампред Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Михаил Успенский добавил, что запрет негативно скажется на предпринимателях, которые готовы сотрудничать с зарубежными партнерами и продавать им свои товары и услуги в обмен на криптовалюту. Также запрет по сути переведет криптоэнтузиастов из России в разряд нелегалов, потому что последняя редакция документа «О ЦФА» не заботится о регулировании обмена классических платежных токенов, заключил эксперт.

Ранее РСПП обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие законов о криптовалютах. В организации объяснили, что регулирование этой сферы необходимо для того, чтобы получить возможность выпускать цифровые финансовые активы.

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