Роскомнадзор будет утверждать требования к своим экспертам

После нашумевшей истории с экспертизой творчества Егора Крида экспертами Роскомнадзора, Минцифры разработало законопроект (текст пока не представлен), которым вносятся изменения в статью 17 федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Документ предусматривает наделение Роскомнадзора полномочием на утверждение требований к экспертам и экспертным организациям, осуществляющим проведение экспертизы информационной продукции.

Авторы отмечают, что практика показала необходимость ввести требования к таким экспертам и экспертным организациям, чтобы сделать процедуру аккредитации эффективнее. По замыслу разработчиков, предлагаемые поправки к закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» должны вступить в силу в сентябре 2020 года.

Напомним, громкий скандал с аккредитованными Роскомнадзором экспертами был связан с исследованием творчества российского исполнителя Егора Крида. Специалисты, чьи выводы были опубликованы на сайте ведомства в октябре, заявили, что работы музыканта деструктивны и причиняют вред детям. Эксперты утверждали, в частности, что Крид «является представителем антироссийской агрессивной субкультуры рэперов, которые несут антиценности сатанизма через музыку».

Показали экспертизу Роскомнадзора по РЭПЕРУ ЕГОРУ КРИДУ, это феерия конечноhttps://t.co/aRjbjWHpv6 pic.twitter.com/xhNmcdLNAp — David Homak (@aalien) October 25, 2019

Позднее Роскомнадзор приостановил их аккредитацию на 120 дней. В ведомстве тогда напомнили, что после аккредитации эксперты работают самостоятельно по заказам сторонних организаций, но Роскомнадзор обязан публиковать результаты исследований на своем сайте. Экспертиза с сайта была удалена, но с этим шедевром ещё можно ознакомиться в архиве интернета.

Дата окончания общественного обсуждения документа Минцифры — 13 декабря 2019 г. Свои пожелания и замечания вы можете оставить на странице документа.

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