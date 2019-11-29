Роскомнадзор внес РБК, Газету.Ру и Mash в список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор на своём официальном сайте сообщил о начале публикации перечня интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.

«Роскомнадзор публикует открытый список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация, — указали в пресс-службе. — В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ, направленные в Роскомнадзор».

В опубликованном списке 27 позиций, включая отдельные блоги, группы в соцсетях, в том числе созданные СМИ, и каналы на YouTube. Среди внесенных в список — группа «Подслушано Братск» в соцсети «ВКонтакте» с сообщениями ситуации в городе Тулуне. Сообщества «Газеты.Ru» и «Лентач» на площадке той же соцсети вошли в список в связи с недостоверными сообщениями о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске. Паблик РБК во «ВКонтакте» внесен в список в связи с оставленными комментариями к новости об этом же ЧП.

«Данный открытый перечень призван стать отраслевым инструментом медиа для определения источников недостоверной информации, публикуемой в интернете», — подчеркивает надзорное ведомство. Обновление перечня, рассказали в пресс-службе, будет производиться еженедельно.

Шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев в своём Telegram-канале называет этот список странным:

«Роскомнадзор, как и грозился, составил «черный список» медиа, которые регулярно распространяют недостоверную информацию. Список довольно странный, потому что в основном в него попали паблики «ВКонтакте», причем среди примеров распространения недостоверного контента названы не только посты, но и комментарии. Из больших медийных брендов в списке «Газета.ру» и РБК, но и они представлены не своими сайтами, а именно страницами «ВКонтакте», причем, например, РБК внесли в «черный список» за два комментария (!), опубликованных у них в ВК. То есть редакция к этой информации отношения не имела вовсе. Не очень понятно, что должно следовать из этого списка. Чтобы не попасть в него, редакциям предлагается проверять на достоверность комментарии пользователей «ВКонтакте»? Впрочем, а чего мы хотели от Роскомнадзора».

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В марте президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей.

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