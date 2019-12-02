Генпрокуратура внесла Shutterstock в реестр запрещённых

Генеральная прокуратура РФ продолжает осуществлять «резиновое» правоприменение российского законодательства. Недавно мы писали о том, что под блокировку попали страницы украинских телеканалов «24», «ZIK» и «112», которые в качестве иллюстраций использовали фото, на которых демонстрируется неуважительное отношение к российским государственным символам, и вот — Генпрокуратура решила расширить действие собственного решения №74/1-241-2019, принятого ещё в августе текущего года.

На сей раз ведомство заблокировало одну из страниц известного американского стокового сервиса Shutterstock, предоставляющего стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку, а также инструменты редактирования.

В реестре указаны также домен image.shutterstock.com и два IP-адреса данного сервиса:

Услугами данного портала пользуются не только художники, дизайнеры и представители других связанных с фото- и видеоконтентом профессий, но и сайты информационных агентств, в том числе и российских.

В разделе «О компании» на сайте Shutterstock сказано, что к ним в базу загружено уже более одного миллиарда изображений, видеоклипов и музыкальных треков, более 650 тысяч авторов предоставляют им первоклассные материалы, ресурс имеет заказчиков из более чем 150 стран, а сайт переведён на 21 язык.

По мнению пользователей фотобанка, блокировка связана с изображением российского флага, которое один из пользователей разместил на своей личной странице в Shutterstock. Предположительно, речь идет о фотографии российского флага, размещенного в экскрементах. Пользователи также заметили особенность «резинового» правоприменения Генпрокуратурой своих решений.

На портале Change.org даже появилась петиция с требованием забанить пользователя, который разместил это фото. В ней приводится ссылка на аккаунт пользователя из Латвии с ником aijaphoto. В его портфолио несколько подобных фотографий.

Стоит заметить, это уже не первое попадание стоковых ресурсов в реестр запрещённых сайтов. Так, проводя мониторинг реестра, мы обнаружили там сразу семь страниц стокового портала Wallhere. Они вынесены Володарским районным судом Астраханской области по иску районной прокуратуры, причём каждая ссылка рассматривалась в отдельный день.

Как оказалось, один из пользователей ресурса разместил фотографии с нацистской символикой, которые в данный момент с портала удалены, однако ссылки продолжают оставаться в реестре запрещённых сайтов, а сам Wallhere по-прежнему недоступен на территории России.

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