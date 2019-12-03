«Роскомсвобода» на ОГФ`2019: как лучше защитить данные в условиях тотальной слежки?

Приглашенные эксперты IT-индустрии и права обсудили риски тотальной слежки. Они рассмотрели вопрос с точки зрения общества, науки, государства и бизнеса.

Первым выступил партнер Центра цифровых прав, глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. По его словам, с технической точки зрения, слежка доступна многим – государству, корпорациям – и потому становится большой проблемой в 2019 году. Особенно быстро развиваются технологии распознавания лиц, которые уже в ближайшем будущем позволят точно определить, кто и куда передвигается. Это становится проблемой, поскольку «биометрические пин-коды» поменять нельзя: такие данные остаются навсегда.

«Если прибавить к этому еще и искусственный интеллект, который начнет принимать юридически значимые решения об условиях нашей идентификации, например, о доступности определенных услуг, то в ближайшее время можем проснуться в миксе из романа Оруэлла, первого сезона «Черного зеркала» и фактически реализованной модели цифрового ужаса в восточном Туркестане», — сказал Дарбинян.

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Для противодействия этому он предлагает предпринимать конкретные шаги. В качестве примера спикер привел кампанию «Роскомсвободы» за мораторий на распознавание лиц, направленная на приостановку «оцифровки человека». В условиях практически неконтролируемой слежки и отсутствия гарантий защиты данных рано позволять оцифровывать личности, считает эксперт: «Цифровой тоталитаризм ближе, чем мы думаем, он может настать внезапно».

При этом спикер отметил, что, конечно же, технологии несут пользователям массу удобств. Но нельзя забывать, считает он, об их теневой стороне – ограничении свободы личности каждого человека. Ведь технологии не только позволяют фиксировать поведение людей, но и меняют его: например, зная о слежке, гражданин может не пойти на протест, в мечеть и т.д.

Закон о персональных данных уже не работает, и надо подумать о новых гарантиях защиты свобод человека, заключил Дарбинян.

Руководитель департамента нормативного регулирования цифровой экономики Национального центра цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Дмитрик выявил следующую закономерность: за большими деньгами приходят большие данные, а наоборот не происходит. Случается так по причине отчуждения персональных данных от человека.

«Персональные данные и частная жизнь – граница, которую мы проводим, не думая, а существует ли она. Я это я, а вы вокруг обрабатываете персональные данные обо мне и контролируете мое поведение. Но кто такие вы?».

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По мнению эксперта, никаких «я», «вы» и «они» не существует, есть только «мы», потому что так или иначе следят друг за другом все. Из этого спикер вывел принцип заботы об общем облаке.

Для жизни в общем облаке Дмитрик предложил следующие стратегии поведения. Первая основана на ценности данных в силу связи непосредственно с людьми (цифровые двойники). В рамках второй данные рассматриваются как инвестиции и риск. Здесь существует некая «доза» данных, которые можно использовать и которую нельзя превышать, чтобы не создать угрозу взрыва. Третья предполагает договорные отношения: согласие на использование данных всегда остается за человеком.

Дмитрик также назвал принципы, которые способны помочь выбрать лучшую стратегию взаимодействия. Первый – транспарентность. Чем больше мы знаем о том, что происходит, тем более подходящую нам стратегию поведения мы выбираем. Второй принцип – ограниченность целей. Все, что связано с человеком, должно оставаться на его усмотрение. Третий – законность и справедливость. Согласно ему не человек существует ради производства данных, а данных обрабатываются ради человека.

Интернет-омбудсмен, член экспертного совета АСИ и генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев в данной дискуссии в ролевой модели защищал интересы государства. По его словам, государство что хочет, то и делает.

«Никакой цифровизации не существует. Инструменты и технологии по умолчанию нейтральны. Вопрос в том, как мы их применяем. Ответ зависит от того, что происходит у нас в головах».

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Уполномоченный считает, что технологии будут «сжимать пространство» и делать людей «кучнее», поскольку позволяют убрать каналы коммуникации между людьми. Технологии стирают границы для присутствия людей в головах друг у друга.

«Теория корпускулярно-волнового дуализма говорит, что частица является частицей только тогда, когда есть наблюдатель. В противном случае это волна. Сегодня мы приходим к мысли, что привычный нам материальный мир – это корпускулярная модель, при которой частицы могу сталкиваться друг с другом. Информационные технологии приводят к тому, что мы превращаемся в волну», — заявил омбудсмен.

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По мнению Мариничева, если государство осознает себя как отдельную сущность, оно будет управлять своими элементами так, как захочет. И если другие элементы (люди) осознают свою подчиненность государству и не работают над выходом из системы, то так оно и будет. Поэтому бесполезно рассказывать государству, как делать не надо, считает Уполномоченный. Более того, любой, оказавшись, например, в роли руководителя Роскомнадзора, будет делать то, что необходимо для функционирования этой сущности. Не борьба противоположностей, не конфликт будут двигать мир вперед, а новая философия, религия ментального выхода из состояния подчиненности информационной системе. Но здесь возникает следующий вопрос: нужно ли человеку знать, как все на самом деле, если в системе ему хорошо?

Все общественные модели взаимодействия людей конкурируют между собой и пытаются убедить людей в своей правоте и неправоте «других». Информационные технологии же в корне меняют взаимодействие людей – они используют энергию не конфликта, а синтеза. «Чем плотнее общество благодаря информационным технологиям, тем выше уровень синтеза, добра, любви», — сказал докладчик.

В персональные данные Мариничев не верит. По его словам, на самом деле они не имеют отношения к человеку как таковому: человеку их присваивает наблюдатель для идентификации в своей среде. Так, имя нам дают родители, а место рождения – всего лишь географическая точка.

Человек должен определиться, где ему комфортно жить, и научиться не спорить с государством, а управлять своим информационным полем, выйти за пределы навязанной извне информационной системы. Государственных моделей на Земле должно быть больше, чем людей. «У каждого мир свой, соответственно, каждого должна быть своя государственность», — сделал вывод спикер.

Основатель Tazeros Global (Ex Social Data Hub), специалист по системам искусственного интеллекта для обработки больших данных Артур Хачуян скептически относится к возможности государству отказаться от технологии распознавания лиц. Даже если появится соответствующий документ, спецслужбы все равно будут использовать определенные разработки. Докладчик согласился с омбудсменом, что государство следит, за кем хочет и как хочет. Однако в реальности применять именно технологию распознавания лиц сложно: пока качество (частота и разрешение) существующих камер оставляет желать лучшего.

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Хачуян не верит в государственное регулирование, потому что государство никогда не будет развиваться так же быстро, как бизнес. Последний же вкладывает большие деньги в предлагаемые сервисы и вряд ли захочет их потерять. Из этих двух тезисов по мысли спикера следует, что «оставить власть» надо частным компаниям — никто не защитит данные лучше компании, которая на них зарабатывает. Докладчик считает, что реально потребовать от компаний выплат за использование данных пользователей. Правда для этого надо, чтобы не менее 20% пользователей отказались от услуг той или иной компании, например, «Фейсбука». Таким образом, компании могут защищать данные пользователей, во-первых, по причине заинтересованности в этих данных, во-вторых, из-за высокого технологического развития. У государства же нет никаких причин заботиться о персональных данных граждан.

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Материал подготовила: Мелиса Савина

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