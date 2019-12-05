Медведев обещает не закрывать YouTube из-за закона о «суверенном Рунете»

Закон о «суверенном Рунете» не направлен на создание запретов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам уходящего года.

«Цель законопроекта в том, чтобы нас не отрезали как раз от мировой сети, если кому-то в голову это придет. Обычно в этом случае говорят: ну а кто нас собирается отрезать? Это, как было сказано в одном советском кинофильме, “обывательские разговорчики”. На самом деле, отрезать могут от чего угодно»,— сказал премьер во время интервью 20 федеральным телеканалам. Медведев подчеркнул, что закон о «суверенном Рунете» не направлен на создание запретов, к тому же запреты в глобальной сети не эффективны — их легко обойти.

На вопрос российской телеведущей и видеоблогерши Анастасии Ивлеевой о закрытии YouTube Медведев ответил:

«Ничего никто закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube».

.

Он добавил, что политика YouTube «тоже меняется». «Они делают ее более строгой и в части авторских прав, и в части коммерческого соглашения, и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды», — сказал Медведев.

Медведев в отличии от Путина не читает по бумажке.

Вопрос о суверенном интернете и закрытии Youtube pic.twitter.com/KgDEpRCj6a — Аксиома (@Search_Veritas) December 5, 2019

Сеть к словам главы кабмина отнеслась в основном с иронией, а также долей скептицизма:

«Посмотрел Медведева. «Я в школе слушал запрещенную музыку», «Не надо идеализировать Советский Союз», «YouTube никто не закроет», «Критиковать это нормально» и прочие приятные слова для уставшей от запретов страны. Как будто злой полицейский вышел, а добрый зашел», — пишет шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

Дмитрий Медведев: Блокировка YouTube в России не планируется. А Соловьевы, Скабеевы, Киселевы и Симоньянши так мечтали придушить главного конкурента… — Пачкуале Пестрини (@mookhitch) December 5, 2019

Пока Медведев с какой-то женщиной из "Уральских пельменей" обсуждали, что вся молодежь сейчас в ТикТоке и не интересуется политикой, молодежь в чате ютюба написала десятки тысяч вопросов о самолёте жены премьер-министра.

Но ни Медведев, ни пельменщица этого "не заметили". — Alexey Navalny (@navalny) December 5, 2019

Знаете чем отличается Медведев от Путина?

Когда спрашивают Медведева про YouTube, он понимает о чём идёт речь.#СамолетСветланыМедведевой — 🦆 Сон Медведева 🦆 (@MedvedevDream) December 5, 2019

Тааак! Начинаем запасать You Tube впрок. — Яковлев Олег (@jakoblef) December 5, 2019

Благодаря Ивлеевой и Батрутдинову, Медведев узнал, что сейчас интересует молодёжь. Это не коррупция, отсутствие выборов и уголовные преследования несогласных, а блокировка YouTube. Где же ещё тогда приколы всякие смотреть — Александр Головач (@Golovach_AA) December 5, 2019

Говоря о падении акций Яндекса на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах, господин Медведев сообщил, что это была разовая акция. «Яндекс у нас один. И все-таки речь шла о ситуации, связанной с принятием закона, который еще находится в стадии подготовки»,— сказал он. По словам премьера, он лично собирал совещание, «чтобы сделать сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть».

Напомним, закон о «суверенном Рунете» вступил в силу 1 ноября текущего года. Операторы теперь обязаны установить на сети оборудование для фильтрации интернет-трафика с целью противодействия угрозам извне.

.

.

.