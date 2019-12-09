«Якутск Вечерний» добился отмены штрафа по закону о недостоверных новостях

Суд в Якутии отменил штраф журналисту газеты «Якутск Вечерний» Михаилу Романову, наказанному по закону о фейковых новостях за статью о пытках в ФСБ. Об этом сообщил заместитель главного редактора издания Виталий Обедин:

«Нашумевшее решение Якутского городского суда по фейк-ньюс в отношении сотрудника газеты Якутск Вечерний (которое поддержал и Верховный суд республики) – первое в России! – отменено в кассации».

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Данное СМИ стало первым оштрафованным по закону о так называемых фейковых новостях и добившимся отмены штрафа, хотя за пальму первенства в этом вопросе с «Якутском Вечерним» борется «Момент истины», которому удалось первому отменить 200-тысячный штраф, но радость издания была недолгой — Хорошевский суд вернул дело мировому судье, который повторно принял решение оштрафовать «Момент истины» на ту же сумму. Поэтому «Якутск Вечерний» вполне можно считать первопроходцем по пути от получения до отмены штрафа за «фейки».

«К сожалению, с мотивировочной частью [решения суда об отмене наказания] еще не ознакомлены. Предварительно — за недоказанностью вины», — сказал Обедин.

Ранее полиция составляла протокол на Обедина по этой же статье из-за заметки «Еще один? Задержан гастарбайтер из Таджикистана, напавший на 14-летнюю девочку». В итоге суд прекратил административное дело.

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