Цифровой профиль россиян через государственные IT-системы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) предложило изменить правила использования ЕСИА, обязав органы власти предоставлять в нее актуальную информацию о гражданах в течение суток, пишет РБК. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства.

Так, в текущей версии правил госорганы также обязаны оперативно предоставлять данные, но при наличии технической возможности. Министерство предложило убрать эту оговорку, поскольку на практике она препятствует поддержанию информации в ЕСИА в актуальном состоянии и не позволяет пользователям системы «оперировать достоверными и достаточными сведениями о действительности паспорта физического лица на дату обращения, а также иными сведениями», говорится в пояснительной записке к проекту.

Сегодня государственные органы технически не готовы к внедрению цифрового профиля, пояснил источник издания в аппарате правительства. «Если бы они были готовы, цифровой профиль был бы не нужен, это не самоцель. Обмен данными в режиме реального времени между федеральными органами исполнительной власти и гражданами — вот цель. Цифровой профиль служит инструментом ее достижения», — объяснил он.

В пояснительной записке к проекту изменения правил ЕСИА указано, что для его реализации потребуется модернизация ведомственных информационных систем. Каких, не уточняется.

Среди согласовывавших проект были МВД, ФНС, Минфин, Минобороны, Минтруд, Минпросвещения и Росреестр. Минтруд указал, что «согласование проекта постановления невозможно ввиду существенного увеличения нагрузки, превышающей расчетные параметры» на инфраструктуру информационных систем Пенсионного фонда при передаче сведений в ЕСИА. Также в проекте не указаны источники финансирования модернизации информационных систем, на что указали ведомства.

Размер затрат на модернизацию будут определять сами ведомства, а работы будут финансироваться из своих бюджетов, сообщил РБК представитель Минкомсвязи. Предполагается, что постановление может вступить в силу с 1 сентября 2020 года.

Напомним, согласно нацпрограмме «Цифровая экономика», инфраструктура единой платформы, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами, организациями (в том числе коммерческими) — «Цифрового профиля» — должна появиться к концу декабря 2023 года. В «Цифровом профиле» россияне смогут посмотреть полную информацию о себе в личном аккаунте на портале госуслуг. Ведомства же смогут предлагать через систему подходящие конкретному пользователю государственные и социальные услуги.

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