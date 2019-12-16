«Рамблер» подал в Мосгорсуд пакет исков о блокировке футбольных трансляций на Twitch, «Матч ТВ» и других сайтах

Rambler Group Александра Мамута и Сбербанка, ставшая в последние дни фигурантом скандального уголовного дела вокруг компании Nginx, вступила в еще один громкий антиамериканский и «антипиратский» процесс. Об этом сообщает «Ъ». Рамблер требует «пресечь распространение пиратских трансляций» и взыскать рекордные 180 млрд руб. (около $2,9 млрд) с крупнейшего в мире стримингового сервиса Twitch. Компания насчитала 36 тыс. случаев нарушения прав на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, которыми владеет в России. Блокировка Twitch может стать ударом по игровой индустрии и сигналом для YouTube, считают участники рынка.

Помимо блокировки крупнейшего стримингового сервиса Rambler требует денежную компенсацию в размере 180,3 миллиарда рублей (почти 2,9 миллиарда долларов), сообщила представитель Twitch в суде Юлианна Табастаева. Она утверждает, что изначально Rambler добивался только блокировки, затем заявил требование о компенсации 147 миллионов рублей, а 29 ноября предъявил новые требования.

Представитель Twitch назвала требования Rambler несправедливыми, поскольку сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе», но не публикует собственный контент и не может менять контент, размещаемый пользователями.

Сумма требований может быть крупнейшей в российской судебной практике в этой области, отмечает эксперт в сфере интеллектуальных прав Анатолий Семенов. России фактически установлена «безвиновная ответственность» для всех, кроме информационных посредников, но будет ли Twitch признан таковым, непонятно, добавляет он.

Если Rambler действительно не информировал Twitch, то есть не соблюдал досудебный порядок, то нет обязательного элемента состава нарушения — информированной вины, отмечает эксперт. Сумма для рынка РФ «колоссальная», согласна партнер O2 Consulting Наталья Кузнецова. Чтобы подтвердить ее, Rambler потребуется доказать в суде каждое из 36 тыс. нарушений, скриншотов может быть недостаточно, считает юрист. Даже если суд встанет на сторону Rambler, решение нелегко будет исполнить, учитывая, что ответчик — американская компания.

Недавно стало известно, что Московский городской суд в качестве обеспечительных мер в рамках иска «Рамблер интернет холдинг» заблокировал показ прямых трансляций футбольных матчей кубков Английской футбольной премьер-лиги на сайте стримингового сервиса Twitch (twitch.tv). Об этом сообщили в пресс-службе суда:

«ООО «Рамблер интернет холдинг» нашел свой контент (прямые трансляции кубков Англии по футболу) на сайте в сети Интернет «Твич интерактив» и написал заявление в Мосгорсуд о наложении обеспечительных мер, чтобы они успели подать само исковое заявление в течение 15 суток. Мосгорсуд обеспечительные меры принял».

.

По его словам, речь идет о блокировке показа трех сезонов матчей премьер-лиги Англии: с 2019 года по 2022 год. В суде сначала слушалось само заявление о том, чтобы сайт не использовал контент истца, запретив тем самым ответчику в судебном порядке трансляцию матчей.

Предварительные обеспечительные меры в рамках искового заявления о защите исключительных прав на аудиовизуальные произведения были временно наложены Мосгорсудом в середине августа текущего года, уточнили в пресс-службе суда. Спустя 15 суток «Рамблер интернет холдинг» подал в суд и сам иск.

Нарушения российского антипиратского законодательства уже оборачивались для иностранных сервисов блокировкой — так случилось в 2017 году с одним из крупнейших видеохостингов Dailymotion, который был заблокирован по иску телеканала «Пятница» («Газпром-медиа»). Twitch вечная блокировка пока не грозит — она возможна только при повторном нарушении, поясняет Наталья Кузнецова. Первая блокировка снимается после устранения нарушения.

Для Twitch российский рынок — третий или четвертый по аудитории, это примерно 6–7% от общего числа пользователей, блокировка будет ударом по игровой индустрии, полагает основатель «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев. «Наряду с YouTube, это место социализации миллениалов. Если суд встанет на сторону Rambler, очевидно, что следующим под удар попадет YouTube, но при любых блокировках и запретах вернуть молодых людей к просмотру ТВ уже не удастся»,— уверен господин Махтиев.

«Если Twitch будет заблокирован, значит, мы в шаге от блокировки YouTube»,— согласен сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша. Он надеется, что компания отнесется к процессу серьезнее, чем Dailymotion, и «сумеет доказать, что в достаточной мере помогает правообладателям решать проблемы пиратства».

Проведя мониторинг базы судебных дел сайта Мосгорсуда, мы обнаружили целый пакет исков против интернет-сайтов, которые ООО «Рамблер Интернет Холдинг» подал с июля текущего года, и все они касаются футбольных матчей. Только в декабре было подано два иска:

1. «О принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на аудиовизуальные произведения «прямые трансляции футбольных матчей, клубов Английской Премьер-лиги в сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов», размещенные на сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» footballhgs.com, reallook.ru, sporttranslit.ru, liveball.ru, gohafilm.ru«;

2. Та же самая претензия, но уже в отношении сайта matchtv.ru (принадлежит ООО «Национальный спортивный телеканал», основанный главой Газпрома Алексеем Миллером и Президентом России Владимиром Путиным, одна из руководителей телеканала — Тина Канделаки).

Мосгорсуд в обоих случаях заявление о принятии предварительных обеспечительных мер удовлетворил.

.

.

.