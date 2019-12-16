Путин подписал закон о многомиллионных штрафах для физлиц- и СМИ-иноагентов

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки, вводящие штрафы до 5 миллионов рублей для юридических лиц за грубое нарушение порядка работы СМИ — «иностранных агентов». Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

«Закон-спутник», который позволяет присваивать статус иностранного агента физлицам, Президент подписал в начале декабря текущего года. Присваивать статус иноагента будут всем, кто распространяет материалы СМИ, признанных иностранными агентами, или же просто публикует «предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы», получая при этом иностранное финансирование. Таким образом, под действие нового закона могут попасть блогеры и авторы постов в социальных сетях, хотя глава инфокомитета Госдумы Леонид Левин это всячески отрицает. Действие закона распространяется и на россиян, и на иностранцев.

Проект же закона №326908-7 о штрафах за невыполнение закона «о физлица-иноагентах» был внесен в Госдуму главами комитетов по госстроительству Госдумы Павлом Крашенинниковым (ЕР) и Совета Федерации Андреем Клишасом в ноябре 2017 года, и с того момента претерпел множество изменений. Принятый в итоге документ таким образом дополняет кодекс об административных правонарушениях статьей 19.34-1 (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иностранного агента): такое нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в 10 тысяч рублей, на должностных лиц — 50 тысяч и на юрлиц — 500 тысяч. За повторное нарушение предлагалось штрафовать граждан на 50 тысяч рублей, должностных лиц — на 100 тысяч и юрлица — на 1 миллион рублей.

За грубое нарушение порядка деятельности (имеется в виду неоднократное нарушение — более двух раз в течение одного года) СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — 200 тысяч рублей, для юрлиц — 5 миллионов рублей.

Признавать «иностранными агентами» россиян и иностранцев стало возможно с начала декабря: для получения этого статуса необходимо получать деньги из-за рубежа, а также распространять публикации СМИ-«иноагентов» или участвовать в их создании.

И физлица, и редакции должны будут учредить юрлицо для взаимодействия с Минюстом и в течение месяца после внесения в реестр уведомить об этом министерство. В дальнейшем они должны будут упоминать о своем статусе в каждой публикации, а редакции — еще и в выходных данных. Нарушение этих пунктов, согласно тексту законопроекта, также предполагает блокировку издания.

Ранее Крашенинников заявлял, что в случае принятия эта инициатива и закон о регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России будут вводиться в действие одновременно.

Закон вступает в силу с 1 февраля 2020 года.

Понятие СМИ — «иностранные агенты» появилось в российском законодательстве в 2017 году. По состоянию на середину декабря, такой статус имеют девять изданий: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (РСЕ/ РС), телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии».

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