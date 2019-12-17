Роскомнадзор: «Матч ТВ» и Twitch удалили «пиратский» контент

Стриминговый сервис Twitch удалил записи матчей АПЛ, права на которые оспаривал Rambler. От аналогичного контента также избавился и «Матч ТВ». Об этом сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ранее стало известно, что Rambler Group подала исковые заявления в Мосгорсуд сразу на несколько сайтов, среди которых были Twitch и «Матч ТВ» с требованием пресечь «пиратские трансляции» матчей АПЛ. Кроме этого, Рамблер требловал взыскать с американского стримингового сервиса 180 миллиардов рублей. Мосгорсуд в качестве обеспечительной меры по иску временно заблокировал трансляции матчей на Twitch. В декабре Мосгорсуд также вынес решение о временной блокировке контента, связанного с АПЛ, на сайте телеканале «Матч ТВ».

О приобретении эксклюзивных прав на трансляцию в России матчей АПЛ Rambler Group объявила в апреле. Контракт действует три года начиная с сезона 2019–2020.

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