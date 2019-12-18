Минцифры запретило вносить в «импортозамещённый» реестр офисный софт для Android и iOS

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запретило включать в реестр отечественного ПО офисные программы для Android- и iOS-устройств. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из требований к среде функционирования офисного ПО исключена возможность того, что «абонентские устройства радиоподвижной связи» (т.е. смартфоны и планшеты), для которых разработан включённый в реестр программный продукт, могут работать под управлением операционных систем Android и iOS. Вместо этого устанавливается, что упомянутые устройства должны работать под управлением «мобильной операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского программного обеспечения и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации».

Это означает, что никакие офисные программные продукты для iOS или Android в реестр отечественного ПО включены быть не могут. На текущий момент в реестре отечественного ПО числится 207 офисных программ. Для какой операционной системы они были разработаны, в реестре не уточняется.

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