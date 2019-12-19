Учения по испытанию «суверенного Рунета» назначены на 23 декабря

В Сеть попала информация о проведении учений в рамках «суверенизации Рунета». Изначально владелец канала «ЗаТелеком» и исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв опубликовал письмо главы Минцифры Константина Носкова операторам связи, согласно которому датой учений было 19 декабря, затем появился скан телеграммы руководителя Федерального агентства связи Духовницкого, в которой говорится о переносе на двадцать третье число.

Эту информацию подтверждают «Ъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, а также «Открытые Медиа» — руководитель пресс-центра Ростелекома Андрей Поляков подтвердил получение такой телеграммы.

В ходе учений, в частности, планируют проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов». Среди других задач — «проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ». Основной задачей указана «отработка навыков применения приёмов по обеспечению устойчивости, безопасности и функционирования интернета на территории России».

К учениям намерены привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского» и других.

В октябре Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому российские власти будут раз в год проводить учения по автономности Рунета.

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