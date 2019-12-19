Что Путин говорил об интернете на пресс-конференции

Россия не движется в сторону «закрытия» интернета, закон «о суверенном интернете» направлен на функционирование Рунета, если страну попробуют отключить от глобальной сети, заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, подчеркнув, что именно в этом заключается суверенитет. Он добавил, что понятия «свободный интернет» и «суверенный интернет» не противоречат друг другу.

В день пресс-конференции стало известно, что 23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета. В них примут участие Минцифры, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардия, Вымпелком, Ростелеком, МТС, «МегаФон» и «Лаборатория Касперского».

На вопрос о штрафах для граждан-«иноагентов» Путин ответил, что закон действует с 30-х годов в США и работает прекрасно, стоит вспомнить Марию Бутину:

«Что касается физических лиц: когда люди получают деньги из-за границы и занимается внутренней политикой, любое государство будет ограничивать. Известно: кто платит, тот и заказывает музыку».

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Закон, который дает возможность признавать иностранными агентами физических лиц, нужен для того, чтобы закрыть правовые лакуны, заявил Президент. Он сказал, что зарубежные организации зачастую передают деньги людям напрямую, избегая финансирования юридических лиц: «Но источник-то конечный [этих средств] понятен». Все страны стараются ограничить зарубежное влияние на собственную внутреннюю политику, заявил Путин, и Россия не первопроходец в этом. Однако, с точки зрения президента, нельзя допускать расширительного толкования закона об иностранных агентах.

«Потому что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно – и экологическую, и гуманитарную. Этого нельзя допустить. И если закон так написан, что позволяет это делать, то надо его совершенствовать», – сказал Владимир Путин.

В целом эта пресс-конференция мало отличалась от предыдущих, поскольку Президент давал, в общем-то, вполне ожидаемые ответы на задаваемые вопросы. Но одну из особенностей на этот раз заметили сами пользователи — некоторые трансляции на YouTube набрали больше дизлайков, чем лайков:

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